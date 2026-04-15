Жива картина в Русе припомни момента на създаване на безсмъртната творба „Върви, народе възродени”. Честването бе посветено на 170-ата годишнина от рождението на Стоян Михайловски, който написва паметния текст по времето, когато е бил учител по френски език в Мъжката гимназия в крайдунавския град.

Преди 134 години в тогавашната Мъжка гимназия се ражда текстът, който по-късно става всеобщ училищен химн. В рамките на възстановката актьор в ролята на Михайловски произнесе думите, останали в сърцето на всеки българин: „Върви, народе възродени, към светла бъднина върви!”.

Творбата на Михайловски живее своя живот единствено като стихотворение в продължение на цели девет години. Всичко се променя в момента, в който преподавателят по музика в Ловеч Панайот Пипков намира подходящите тонове. Живата картина пресъздаде вълнуващия миг, в който учителят призовава учениците си да започнат песента наново, докато мелодията се оформя в съзнанието му.

В мащабната възстановка с гордост се включиха членове на дружество „Традиция” и много ученици. Актьорът Христо Драгозов сподели, че за него е голямо вълнение да пресъздаде образа на Стоян Михайловски, чиито слова възпитават поколенията във вяра в езика и народното единство.

Ученикът Александър Димитров подчерта, че е изключително важно да се припомня историята и най-вече делото, с което поетът остава най-известен – именно написването на българския всеучилищен химн.