Призовавам всички избирателни комисии преди впишат данните в крайните протоколи, да използват приложението, което създадохме за проверката им. То показва всяка допусната грешка в протоколите. Това коментира в "Интервюто в Новините на NOVA" председателят на 23 РИК София Полина Витанова. Тя уточни, че може да бъде изтеглено на всяко устройство.

„С параваните е много по-малка вероятността избирател да успее да заснеме своята бюлетина. Те ще бъдат поставени на маси или чинове. Няма да се виждат ръцете на избирателя", обясни Витанова.

Показана или заснета бюлетина се обявява за недействителна

По повод замяната на членове в секционните комисии, Витанова заяви, че тези избори са по-стриктни относно тях и спазването на указанията от ЦИК. "Промените са много по-малко, членовете са проверени и съставите на секциите са действителни", добави още тя.

