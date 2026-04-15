В "Зала 1" на НДК ще излязат около 40 артисти
Култовият мюзикъл "Коса" пристига в София с продукцията на Опера Пловдив. Спектакълът ще бъде представен на 17 април в "Зала 1" на НДК и обещава силно емоционално преживяване за публиката.
На сцената ще излязат около 40 артисти, които ще пресъздадат историята за любовта, бунта и важните избори, които променят човешкия живот. По думите на Елена Сиракова екипът отдавна очаква срещата със софийската публика, а самото представление е изключително мащабно като продукция и изпълнение.
Българският рок мюзикъл, който покори сърцето на Европа
Мюзикълът продължава да вълнува поколения със своето силно послание за свобода и човечност. Според Николай Воденичаров – Никеца именно любовта и стремежът към спасение на човешката цивилизация стоят в основата на „Коса“.
