А след признанието на меломаните по света, на 25 януари спектакълът идва в София
„Rock Sensation – Договорът” е българският рок мюзикъл, който покори сърцето на Европа. Разпродадените зали в Ротердам, Амстердам, Гент, Антверпен и Лиеж казват много. А след признанието на меломаните по света, на 25 януари спектакълът идва в зала 1 на НДК, продуциран от Националния музикален театър.
В рубриката „Предизвиквам те” едно от главните действащи лица - Николай Воденичаров - Никеца, разкрива и други свои неподозирани интереси, например астрономията. А на финала Деси Жаблянова го предизвиква да свири на барабани - нещо, което до момента е практикувал само с възглавници.
Цялото интервю гледайте във видеото.
