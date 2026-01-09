„Rock Sensation – Договорът” е българският рок мюзикъл, който покори сърцето на Европа. Разпродадените зали в Ротердам, Амстердам, Гент, Антверпен и Лиеж казват много. А след признанието на меломаните по света, на 25 януари спектакълът идва в зала 1 на НДК , продуциран от Националния музикален театър.

В рубриката „Предизвиквам те” едно от главните действащи лица - Николай Воденичаров - Никеца, разкрива и други свои неподозирани интереси, например астрономията. А на финала Деси Жаблянова го предизвиква да свири на барабани - нещо, което до момента е практикувал само с възглавници.

Цялото интервю гледайте във видеото.