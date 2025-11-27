Българският рок мюзикъл Rock Sensation – Договорът ще има своята среща с българската публика на 25.01.2026 година. След това спектакълът отново ще тръгне на турне в Европа. У нас той се продуцира от Националния музикален театър.

Музикалната селекция на спектакъла е дело на радиоводещия Краси Москов, който е и консултант на сценария. Зрителите ще могат да се докоснат до едни от най-големите световни рок хитове изпълнени от солисти на Националния музикален театър в акомпанимент на специално сформираната рок група начело с Николай Воденичаров – Никеца, Джейми Рашид, Мария Анастасова, Мишо Шишков, Пепи Рангелов, Ивайло Звездомиров, Мартин Профиров и със специалното участие на солистите на Националния музикален театър Илона Иванова, Александър Панайотов и Денис Бояджиев.

Спектакълът отвежда зрителите на пътешествие през златните години на рокендрола – от 50-те години до днес и разказва легендата за музиканта, сключил сделка с Дявола, за да получи своя гениален талант. Ще бъдат изпълнени над 60 парчета, сред които ще чуем класики като “Maybellene” на Chuck Berry; “Lucille” на Little Richard; “A Little Less Conversation” на Elvis Presley, „Come Together” на The Beatles; “Voodoo Child” на Jimi Hendrix; “Sympathy for the Devil” на The Rolling Stones; “Highway to Hell” на AC/DC, “ Wanderwall“ на Oasis; “Enter Sandman” на Metallica; “Hold me, trill me, kiss me, kill me” на U2 и др.

„Опитали сме се да съберем най-добрите световни рок групи и песни, които всеки един от нас със сигурност е чувал поне веднъж. Аранжиментът и изпълненията на нашата рок група и оркестър ще пренесат зрителите в един друг свят.“, споделя режисьорът и автор на спектакъла Николай Йорданов.

Не пропускайте да се насладите на Rock Sensation – Договорът на 25 януари 2026, в зала №1 на НДК.

Редактор: Райна Аврамова