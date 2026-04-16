Демократите в Камарата на представителите внесоха шест точки за импийчмънт срещу министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, обвинявайки го в „тежки престъпления и злоупотреби с власт“.

Инициативата идва на фона на засилен натиск върху администрацията на Доналд Тръмп заради военните действия срещу Иран и други операции в чужбина. Основните обвинения са свързани с удари без одобрение от Конгреса, включително атака срещу Иран и нападения срещу лодки, заподозрени в наркотрафик.

Сред най-сериозните твърдения е възможна американска отговорност за въздушния удар по училище в Иран, при който загинаха най-малко 175 души, включително деца. Законодателите обвиняват Хегсет и в неспазване на правилата за минимизиране на цивилните жертви, укриване на информация за последствията от военните операции и застрашаване на националната сигурност чрез неправомерно споделяне на класифицирана информация в приложението Signal през 2025 г. Скандалът се задълбочи, след като журналистът Джефри Голдбърг бе добавен в чат, обсъждащ военна операция в Йемен.

Сред другите обвинения са опити за прикриване на факти около операции в Иран и Венецуела, натиск срещу сенатора Марк Кели и политики, свързани с отстраняването на транссексуални военнослужещи.

Инициаторът на процедурата - конгресменът Ясамин Ансари, заяви, че Хегсет е нарушил клетвата си и дори е извършил военни престъпления.

Въпреки тежките обвинения, процедурата има малки шансове за успех, тъй като републиканците контролират Конгреса.

