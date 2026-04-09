Проирански настроени групи са използвали изкуствен интелект, за да създадат интернет колажи на английски език с цел да повлияят на общественото мнение по отношение на войната срещу САЩ и Израел и да подклаждат опозицията срещу нея.

Анализатори казват, че колажите идват от групи, свързани с правителството в Техеран. Те били част от стратегия за използване на ограничените му ресурси, целящи нанасянето на щети на САЩ. Това включва начина, по който Иран е използвал атаки и заплахи, за да контролира трафика през Ормузкия проток, поддържайки по този начин натиска върху световната икономика. Примирието в сряда даде надежда за спиране на военните действия, но много въпроси останаха нерешени.

„За тях това е пропагандна война“, каза Нийл Лави-Драйвър, който е изследовател в областта на изкуствения интелект в Университета в Кеймбридж, визирайки Иран. „Целта им е да посеят достатъчно недоволство от конфликта, за да принудят Запада да отстъпи, което е изключително важно за тях“, допълва той.

Това не е първият път, когато колажи се използват в конфликт. През последните години те са еволюирали, включвайки изображения, създадени с изкуствен интелект. Такива колажи засипаха украинците след началото на руската инвазия през 2022 г. Миналата година терминът „AI slop“ (ИИ-боклук) започна да се използва широко, за да бъде описано изобилието от несъвършени изображения. Те бяха публикувани по време на въздушните удари между Израел и Иран миналата година.

По отношение на конфликта, който започна на 28 февруари със съвместни удари на САЩ и Израел, колажите използват добре изпипани карикатури, които критикуват остро американските официални лица.

Колажите като неотменима част от американската култура

Изкуството на колажите владее не само английският език, но и американската култура и изкуството на онлайн подигравките (trolling). Публикуванeто им в различни социални мрежи генерира милиони преглеждания, макар да не е ясно колко голямо е влиянието им.

Американският президент Доналд Тръмп е изобразяван като стар, изостанал от времето и изолиран на международната сцена. Те се позовават на синината на дясната ръка на държавния глава, която предизвика спекулации за здравето му; на вътрешните борби в движението „MAGA“; на бурното изслушване преди официалното назначаване на американския министър на отбраната Пийт Хегсет.

„Те използват популярната култура срещу държава №1 в поп културата – Съединените щати“, казва Нанси Сноу. Тя е изследователка, написала повече от дузина книги за пропагандата.

Изображенията, циркулиращи онлайн, включват серия, която използва стила на анимационните филми „Лего“. В едно от тях ирански военен командир рапира: „Мислеше, че управляваш света, седейки на трона си. Сега превръщаме всяка база в каменна постелка“, докато Тръмп пада в мишена, изградена от „досиетата Епстийн“ – разследващите документи на американското правителство за покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Анализатори смятат, че групите, които създават колажите, сътрудничат на правителството

Анимациите показват ниво на качество и достъп до интернет, показващи връзки с правителствени ведомства, казва Махса Алимардани. Тя е директор на WITNESS – правозащитна организация, занимаваща се с видеодоказателства, създадени с изкуствен интелект.

„Ако разполагате с необходимата скорост на интернет връзката, за да създавате и качвате подобно съдържание, вие официално или неофициално сътрудничите на режима“, твърди тя, посочвайки строгите ограничения, наложени от Иран върху употребата на интернет в рамките на репресиите срещу националните протести по-рано тази година.

Държавните медии са препубликували някои от колажите, включително и такива от профила, стоящ зад видеоклиповете в стил „Лего“ – „Akhbar Enfejari”, което в превод означава „Експлозивни новини“.

Akhbar Enfejari се описват като иранци, които създават и качват съдържание от Иран в опит да нарушат десетилетното господство на западния контрол над ефира.

„Те отдавна доминират в медийното пространство и чрез тази власт налагат своята пропаганда на много народи“, заяви групата пред АП в приложението за съобщения Telegram. „Сега се усеща по-различно. Този път ние променихме играта и го правим по-добре“. След обявяването на примирието Akhbar Enfejari публикува: „ИРАН ПОБЕДИ! На света беше показан начинът да се смаже империализмът. Тръмп се предаде.“

Освен колажите, идващи от проирански групи, профилите на иранското правителство също се подиграват на САЩ, включително в публикация на иранското посолство в Южна Африка, в която се казваше: „Поздравете новата световна суперсила“, придружена от снимка на иранското знаме. И САЩ, и Иран обявиха победа, след като се споразумяха за примирие.

Анализатори твърдят, че дълбокото познаване на американската политика и култура е резултат от по-традиционни методи на пропаганда - десетилетна програма на иранското правителство за разпространяване на пропаганда срещу САЩ и Израел. „Тази война на колажи идва от институции, които много добре знаят какво интересува американската общественост и какви препратки им харесват“, каза Алимардани.

Според експерти САЩ и Израел изглежда не провеждат еднакъв вид кампании, а предвид ограниченията, наложени от Иран върху достъпа до интернет, би било трудно тези съобщения да достигнат до обикновените иранци.

В началото на войната израелският премиер Бенямин Нетаняху публикува видео, в което с помощта на изкуствен интелект се създаваше впечатлението, че говори на фарси. В него той призоваваше иранците да свалят правителството си. Белият дом публикува редовно колажи, но те са насочени към американската аудитория и включват клипове от американски телевизионни предавания и спортни събития.

Управляваната от американското правителство организация „Гласът на Америка“, която в продължение на десетилетия излъчваше новини в много страни, все още излъчва на фарси, въпреки че работи с намален състав, откакто Тръмп нареди да бъде закрита.

„Този световен ред наистина се променя за една нощ и САЩ не непременно ще останат държавата, на която всички се вслушват“, казва Сноу.

Редактор: Кирил Нинов