Докато напрежението в Близкия изток продължава, в социалните мрежи все по-често се разпространяват шеги, мемета и иронични коментари, свързани с геополитиката и действията на институциите. Темата за конфликта и евакуацията на български граждани се превърна не само в новинарски сюжет, но и в част от онлайн културата. Къде е границата между хумора и реалните проблеми на хората коментираха комуникационният експерт Пепи Димитрова и психологът Михаил Михайлов в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Според Димитрова начинът, по който реагираме в интернет, показва как постепенно губим чувствителност към страданието на другите. „Войната е за тези, върху които падат бомби, които страдат от глад и се страхуват за живота си. За всички останали тя се превръща просто в съдържание“, каза тя. По думите ѝ подобно поведение се утвърждава през последните години и показва как човешката трагедия все по-често се превръща в абстракция за обществото.

Психологът Михаил Михайлов отбеляза, че хуморът има различни функции и често помага на хората да се справят по-лесно със стреса и тревожните новини. „Една от функциите на хумора е именно да ни помогне да се справим с тежки събития. От друга страна, той може да се използва и като коректив – чрез ирония хората изразяват критика към институциите или обществените реакции“, обясни той.

Димитрова даде пример и с реакциите в интернет по повод българските граждани, които се оказаха блокирани на Малдивите. „За хората тук, които ходят на работа и следят новините, хуморът беше напълно естествен. Огромно значение има в каква роля се намираш и как възприемаш риска. В случая ставаше дума по-скоро за привилегия – нашите сънародници на Малдивите не бяха в реална опасност“, посочи тя.

