Снимка: iStock
Целта е събиране на разузнавателна информация
Израелската служба за вътрешна сигурност "Шин Бет" предупреди за опити на иранските служби да вербуват израелски граждани чрез социалните мрежи, предаде "Франс прес", цитирана от БТА.
„"Шин Бет" и полицията повтарят предупреждението си към обществеността срещу всякакъв онлайн контакт с членове на иранските разузнавателни служби и срещу извършването на свързани със сигурността мисии по тяхна молба“, се казва в съвместно изявление на двете институции.
Иран: САЩ и Израел атакуват умишлено цивилни райони
Според службите през последната година опитите на ирански агенти да вербуват израелски граждани онлайн са се увеличили. Целта е събиране на разузнавателна информация за стратегически обекти, локализиране на конкретни лица и установяване на местоположението на критична инфраструктура.
От израелските служби посочват, че подобни опити продължават дори на фона на ескалиращото напрежение между Израел и Иран, при което двете страни си разменят ракетни удари.
Шин Бет и полицията съобщават, че работят съвместно за задържането на израелски граждани, заподозрени в контакти с иранските разузнавателни служби.
„Политико“: САЩ се подготвят конфликтът с Иран да продължи 100 дни или повече
От началото на американските и израелските бомбардировки срещу Иран на 28 февруари службите са разкрили 16 подобни случая. Срещу заподозрените са повдигнати обвинения за тежки престъпления, свързани с националната сигурност.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни