Израелската служба за вътрешна сигурност "Шин Бет" предупреди за опити на иранските служби да вербуват израелски граждани чрез социалните мрежи, предаде "Франс прес", цитирана от БТА.

„"Шин Бет" и полицията повтарят предупреждението си към обществеността срещу всякакъв онлайн контакт с членове на иранските разузнавателни служби и срещу извършването на свързани със сигурността мисии по тяхна молба“, се казва в съвместно изявление на двете институции.

Според службите през последната година опитите на ирански агенти да вербуват израелски граждани онлайн са се увеличили. Целта е събиране на разузнавателна информация за стратегически обекти, локализиране на конкретни лица и установяване на местоположението на критична инфраструктура.

От израелските служби посочват, че подобни опити продължават дори на фона на ескалиращото напрежение между Израел и Иран, при което двете страни си разменят ракетни удари.

Шин Бет и полицията съобщават, че работят съвместно за задържането на израелски граждани, заподозрени в контакти с иранските разузнавателни служби.

От началото на американските и израелските бомбардировки срещу Иран на 28 февруари службите са разкрили 16 подобни случая. Срещу заподозрените са повдигнати обвинения за тежки престъпления, свързани с националната сигурност.

Редактор: Ралица Атанасова