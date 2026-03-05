Иран обвини днес Израел и САЩ, че "атакуват умишлено" цивилни райони при ударите им, които започнаха срещу Ислямската република преди шест дни, предаде "Франс прес".

"Нашият народ е брутално избиван, а агресорите умишлено атакуват цивилни райони и всички места, на които ще причинят максимални страдания и човешки жертви", посочи говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи в изявление, публикувано в Х.

ООН призова за разследване на атаката срещу училище в Иран

Припомняме, че при масирана атака беше ударено училище в иранския град Минаб. Властите в Техеран казват, че учебното заведение е било пълно с деца и общият брой на убитите е 168. По телевизията показаха как багери копаят десетки нови гробове и родители оплакват децата си. Училището беше ударено в самото начало на военната кампания. Досега никой не е поел отговорност за атаката. На пресконференция във Вашингтон репортери питаха военния министър Пийт Хегсет за случая, но той не даде нова информация. Заяви само, че се води разследване на инцидента, като подчерта, че САЩ не насочват удари срещу граждански обекти.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева