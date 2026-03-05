Американски самолети получиха временно разрешение да използват френски бази в Близкия изток по време на военните действия, предприети от САЩ и Израел срещу Иран. Това съобщи френският Генерален щаб.

„В рамките на нашите отношения със САЩ беше временно разрешено присъствието на техни самолети в нашите бази в региона”, заяви говорителка на щаба, потвърждавайки информация на телевизионния канал Ел Се И (LCI).

Иран благодари на Испания за позицията ѝ срещу военните действия

„Тези самолети допринасят за защитата на нашите партньори в Персийския залив”, добави тя.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Мария Барабашка