Говорител на Генералния щаб в Париж обяви, че присъствието на американската авиация е „временно”
Американски самолети получиха временно разрешение да използват френски бази в Близкия изток по време на военните действия, предприети от САЩ и Израел срещу Иран. Това съобщи френският Генерален щаб.
„В рамките на нашите отношения със САЩ беше временно разрешено присъствието на техни самолети в нашите бази в региона”, заяви говорителка на щаба, потвърждавайки информация на телевизионния канал Ел Се И (LCI).
„Тези самолети допринасят за защитата на нашите партньори в Персийския залив”, добави тя.
