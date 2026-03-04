Иран благодари на Испания за първоначалното ѝ противопоставяне на военните действия на САЩ и Израел и приветства „отговорното поведение” на премиера Педро Санчес.

Белият дом обяви в сряда, че Испания официално се е съгласила да „съдейства” на американската армия в операцията срещу Иран. Това бе потвърдено от говорителката на Белия дом Каролин Лийвит, която отчете рязка промяна в позицията на Мадрид.

Тръмп спира всякаква търговия с Испания заради отказ да съдейства за удари срещу Иран

„Доколкото ми е известно, през последните няколко часа те са се съгласили да съдействат на американската армия”, заяви Лийвит. Тя обаче не уточни какво конкретно ще включва договореното сътрудничество и дали то е свързано с използването на военни бази.

► Позицията на Мадрид

По-късно обаче Мадрид излезе с позиция. Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес категорично опроверга твърдението на Белия дом, че Мадрид се е съгласил да съдейства на американската армия в операцията срещу Иран. „Категорично отричам каквато и да е промяна. Нашата позиция за използването на базите за войната в Близкия изток и бомбардировките на Иран не се е променила изобщо", заяви Албарес пред радио Cadena SER.

Отказът на Мадрид да допусне американски военни самолети на своя територия бе сред най-забележителните примери на съпротива от страна на европейски съюзник спрямо текущата военна операция на САЩ. Конкретните условия на новото споразумение и причините за внезапния обрат засега остават неизвестни.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Мария Барабашка