Службата на ООН за правата на човека призова „силите“, стоящи зад нападението срещу девическо училище в Иран, да разследват и да споделят информация за „ужасяващата атака“, предаде "Ройтерс".

„Върховният комисар Фолкер Тюрк призовава за бързо, безпристрастно и задълбочено разследване на обстоятелствата около атаката. Отговорността за разследването е на силите, които са извършили атаката“, заяви говорителката на Върховния комисар на ООН по правата на човека Равина Шамдасани на пресконференция в Женева.

Съветът по правата на човека на ООН ще проведе спешно заседание за Иран

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио коментира, че американските сили „не биха атакували умишлено училище“. Това се случва, след като иранските държавни медии съобщиха, че 165 момичета са били убити в девическо училище в Минаб. Техеран каза, че учебното заведение е било поразено при израелски удар. Тел Авив отрече да е нанасял удар в тази зона. Според ирански медии ранените са 96.

Иранската революционна гвардия предупреди, че САЩ „вече няма да бъдат в безопасност“

В същото време Иранското дружество на Червения полумесец обяви, че най-малко 787 души са убити от началото на американско-израелските атаки. Иранската неправителствена организация обяви в платформата Telegram, че удари са били нанесени в 153 града в цялата страна. Повече от 3600 екипа за бързо реагиране са мобилизирани в Иран. Спасителните операции продължават на много места.

С над 250 бомби: Израел удари Президентството на Иран и Съвета за сигурност в Техеран

В понеделник базираната в Норвегия правозащитна организация “Хенгау” (Hengaw) посочи, че броят на жертвите от събота, когато започна конфликтът, е значително по-голям - около 1500. Според “Хенгау” 1300 от убитите са членове на въоръжените сили, а останалите – цивилни.

Редактор: Цветина Петрова