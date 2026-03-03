Военновъздушните сили са нанесли удари по т.нар. „Комплекс на ръководството“

Израелските военновъздушни сили са нанесли удари по т.нар. „Комплекс на ръководството“ на Иран в Техеран, съобщава армията, цитирана от Times of Israel. Отбранителните сили заявяват, че около 100 изтребителя са хвърлили над 250 бомби по комплекса. Tой служи за централа на режима, управляващ страната.

Сред целите са били президентската резиденция на Иран, щабът на Върховния съвет за национална сигурност на Иран - комплекс, използван от „най-висшия форум“ за срещи, както и институция за обучение на офицери от иранската армия.

Израел обяви, че атакува едновременно Техеран и Бейрут по въздух и е разположила войници в Ливан

Това е едно от най-добре охраняваните съоръжения в Иран и обхваща няколко улици в централната част на Техеран. 

Ръководството и служителите по сигурността на терористичния режим се събираха често в този комплекс и оттам извършваха, наред с други неща, оценки на ситуацията, свързани с иранската ядрена програма и с напредъка на плана за унищожаване на Израел“, добавят от армията.

Ударът срещу комплекса е бил осъществен след продължителен процес на събиране на разузнавтелни данни и анализи.

