Снимка: БТА/АП
-
Военновъздушните сили са нанесли удари по т.нар. „Комплекс на ръководството“
Израелските военновъздушни сили са нанесли удари по т.нар. „Комплекс на ръководството“ на Иран в Техеран, съобщава армията, цитирана от Times of Israel. Отбранителните сили заявяват, че около 100 изтребителя са хвърлили над 250 бомби по комплекса. Tой служи за централа на режима, управляващ страната.
The IDF struck the Iranian leadership complex, the most important and central headquarters of the regime.— Open Source Intel (@Osint613) March 3, 2026
Guided with precision by AMAN (Israeli Military Intelligence), the Israeli Air Force targeted security and government buildings within the Iranian terror regime’s leadership… pic.twitter.com/noSrJf0keD
Сред целите са били президентската резиденция на Иран, щабът на Върховния съвет за национална сигурност на Иран - комплекс, използван от „най-висшия форум“ за срещи, както и институция за обучение на офицери от иранската армия.
Израел обяви, че атакува едновременно Техеран и Бейрут по въздух и е разположила войници в Ливан
Това е едно от най-добре охраняваните съоръжения в Иран и обхваща няколко улици в централната част на Техеран.
🔥The IDF struck the Iranian regime’s leadership compound – the regime’s most central and significant headquarters:— Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 3, 2026
Overnight (Monday), the Israeli Air Force, acting on precise intelligence, struck and dismantled facilities within the leadership compound of the Iranian terrorist… pic.twitter.com/rdnnuQizaX
„Ръководството и служителите по сигурността на терористичния режим се събираха често в този комплекс и оттам извършваха, наред с други неща, оценки на ситуацията, свързани с иранската ядрена програма и с напредъка на плана за унищожаване на Израел“, добавят от армията.
Ударът срещу комплекса е бил осъществен след продължителен процес на събиране на разузнавтелни данни и анализи.
