Израелските Сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че нанасят едновременни удари по столиците на Иран и Ливан - Техеран и Бейрут.

По-рано израелската армия съобщи, че е ликвидирала високопоставен командир на палестинската групировка "Ислямски джихад" в Ливан.

Ескалация в Близкия изток: Удар по посолството на САЩ в Рияд, Ормузкият проток е затворен

"Абу Хамза Рами е извършил стотици терористични атаки срещу войници от Израелските сили за отбрана и срещу израелски мирни жители, а освен това е участвал във вербуването и подготовката на терористи, както и в закупуването на оръжия", съобщиха Израелските сили за отбрана в социалната мрежа X.

Междувременно израелската армия съобщи, че нейните сили действат в Южен Ливан, предаде Skynews.

Според армията войските ѝ са разположени на няколко позиции в близост до граничната зона като част от „засилена отбранителна позиция напред“. Военните подчертават, че това е „тактическа мярка по границата“ и не представлява по-мащабна сухопътна операция в рамките на Ливан.

„Армията работи за създаване на допълнителен слой сигурност за жителите на Северен Израел“, се посочва в изявлението.

В друго свое съобщение израелската армия заявява, че е готова да провежда операции срещу Иран в продължение на седмици, ако това се наложи.

На този фон ливанската въоръжена групировка „Хизбула“ съобщи, че е нанесла удари по три израелски военни бази в отговор на атаките срещу нейните позиции в Ливан, включително в южните предградия на Бейрут.

„В отговор на престъпната израелска агресия срещу десетки ливански градове и села“ бойци на Хизбула са атакували с дронове военновъздушната база „Рамат Давид“ и базата „Мерон“ в Северен Израел, се казва в изявление на подкрепяната от Иран групировка.

Оттам допълват, че е била обстрелвана с ракетен залп и база в окупираните Голански възвишения.

