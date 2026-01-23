Съветът по правата на човека на ООН ще проведе спешно извънредно заседание днес, за да обсъди „влошаващата се ситуация с правата на човека в Ислямска република Иран“, съобщи говорител на съвета, цитиран от АФП.

Заседанието се провежда по искане на Великобритания, Германия, Исландия, Молдова и Северна Македония, съобщи пред репортери в Женева говорителят на съвета Паскал Сим.

Иранският върховен лидер призна, че има хиляди убити в масовите протести

В края на декемви избухнаха масови протести, които са най-големите в страната от 2022 г. Според хуманитарни организации, режимът в Иран е убил хиляди души в протестите, а иранският върховен лидер призна, че това се е случило „по нечовешки, дивашки начин”.

Редактор: Ивета Костадинова