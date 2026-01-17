Иранският върховен лидер призна за първи път, че има хиляди убити в масовите протести. Али Хаменей се появи на публично място и обяви, че „има убити по нечовешки, дивашки начин”.

Не е ясно дали аятолахът се опитва да се дистанцира от станалото, но протестиращите масово скандираха за неговото сваляне. Според хуманитарни организации, режимът в Иран е убил над 3 000 души в протестите.

В речта си Хаменей обвини за тях САЩ и нарече Доналд Тръмп „престъпник”. В последните два дни има много по-малко сигнали за протести в Иран. От вчера започна да се възстановява интернетът, който беше спрян от 8 януари.

Върховният лидер на Иран отрече твърденията на Тръмп, че е унищожил иранския ядрен капацитет

„Считаме президента на Съединените щати за виновен. Както за жертвите, така и за щетите и за клеветите, които отправи срещу иранската нация. Характерът на бунта беше американски. Това е ясно. Американците планираха и действаха. Целта на американците - и аз заявявам това ясно и недвусмислено с около четиридесет години опит в Ислямската република, е да погълнат Иран”, заяви Али Хаменей.