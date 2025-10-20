Снимка: БТА
Али Хаменей заяви в платформата "Екс", че американският президент може "само да си мечтае" за подобен успех
Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей отрече днес твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ са унищожили иранския ядрен капацитет, предаде "Ройтерс".
"Президентът на САЩ казва гордо, че те са бомбардирали и унищожили иранската ядрена промишленост. Много добре, продължавайте да си мечтаете!", написа Хаменей в социалната платформа "Екс".
Редактор: Мария Барабашка
رئیسجمهور آمریکا افتخار میکند که صنعت هستهای ایران را بمباران کردیم و از بین بردیم.— KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) October 20, 2025
خیلی خوب، به همین خیال باش!
Източник: Иво Тасев, БТА
Последвайте ни