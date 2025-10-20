Али Хаменей заяви в платформата "Екс", че американският президент може "само да си мечтае" за подобен успех

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей отрече днес твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ са унищожили иранския ядрен капацитет, предаде "Ройтерс".

"Президентът на САЩ казва гордо, че те са бомбардирали и унищожили иранската ядрена промишленост. Много добре, продължавайте да си мечтаете!", написа Хаменей в социалната платформа "Екс".

Редактор: Мария Барабашка
Източник: Иво Тасев, БТА

