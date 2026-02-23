Седмици след като отново пое контрола над Белия дом, президентът Доналд Тръмп се похвали, че е „върнал свободата на словото в Америка“. Оттогава обаче той многократно е подлагал на изпитание границите на Първата поправка, пораждайки тревога сред експерти по граждански права и сред своите критици.

Първата поправка защитава:

► свободата на религията, словото и печата;

► правото на мирни събрания;

► правото „да се отправят петиции към правителството за отстраняване на несправедливости“.

Тя забранява на правителството да приема закони, които възпрепятстват свободното упражняване на тези права.

Джейн Фонда възражда организацията на баща си за защита на Първата поправка

Въпреки това, чрез изпълнителни заповеди, съдебни дела и публикации в Truth Social, администрацията на Тръмп е насочвала действията си срещу протестиращи, университети, медийни организации, адвокатски кантори и оратори, с чиито позиции не е съгласна.

Доналд Тръмп дори заведе дело за клевета срещу BBC във федерален съд във Флорида. Според правни експерти искът е слаб и по-скоро има за цел да възпре критиката. Междувременно председателят на Федералната комисия по комуникациите предизвика безпокойство сред законодателите, след като по време на изслушване намекна, че агенцията не е независима.

Няколко от тези действия бяха успешно оспорени в съда. В същото време някои организации отстъпиха под натиска на Тръмп, като например ABC на Disney, които временно спряха шоуто на Джими Кимъл заради негови коментари относно Чарли Кърк след убийството на консервативния активист.

"Трябва да защитим свободата на словото": Летърман, Фалън, Стюард, Майърс и Колбърт в подкрепа на Джими Кимъл

Експерт по граждански свободи заяви пред CNN, че Първата поправка „безспорно и недвусмислено“ се отслабва.

„Администрацията на Тръмп се опитва да изплаши американците да не упражняват правата си по Първата поправка, като им отказва облаги, ако се осмелят да направят нещо, което Тръмп не харесва“, каза професорът по граждански свободи в Юридическия факултет на Нюйоркския университет Бърт Нюборн. Той предупреди, че крайният резултат ще бъде „общество, което не упражнява правата си по Първата поправка. Правата по Първата поправка съществуват, но упражняването им става твърде скъпо“, смята той.

Хронология на някои от случаите, в които Тръмп е подлагал на изпитание Първата поправка.

► МЕДИИ

♦ 31 януари 2025 г.

CBS заявява, че Федералната комисия по комуникациите (FCC) е изпратила на компанията писмо със запитване, с което изисква немонтирания стенографски запис и записите от интервю на предаването „60 Minutes“ с бившия вицепрезидент Камала Харис. Интервюто стана обект на правно съмнителен съдебен иск, който Тръмп заведе преди изборите през 2024 г., като твърдеше, че то е било умишлено монтирано в полза на неговата опонентка от Демократическата партия. CBS, чиято компания майка Paramount търсеше регулаторно одобрение за сливане, заяви, че ще се съобрази с искането на FCC.

Доналд Тръмп отправи остри критики към американски телевизии

1 юли: Paramount - компанията майка на CBS, постига споразумение с Тръмп и се съгласява да изплати 16 милиона долара на неговата бъдеща президентска библиотека. По-късно същия месец администрацията одобрява сливането между Paramount и Skydance Media.

Тръмп поиска отнемане на лиценза на телевизия CBS, била критична към него

♦ 14 февруари 2025

Белият дом налага безсрочна забрана на Associated Press за достъп до Овалния кабинет и борда на Air Force One заради използването на наименованието „Мексикански залив“, вместо предпочитаното от администрацията „Залив на Америка“.

8 април: Федерален съдия заявява, че наказанието, наложено от Белия дом на АП, е противоконституционно.

6 юни: Апелативен съд постановява, че забраната на Белия дом срещу Associated Press може да остане в сила.

♦ 14 март 2025 г.

Тръмп подписва изпълнителна заповед, която на практика би обезкървила Агенцията на САЩ за глобални медии — агенцията майка на Voice of America. Ден по-късно Белият дом определя VOA като „радикална пропаганда“.

29 август: Докато съдебните оспорвания на изпълнителната заповед на Тръмп продължават, изпълняващата длъжността главен изпълнителен директор на Агенцията на САЩ за глобални медии Кари Лейк обявява, че по-голямата част от останалия персонал на агенцията ще бъде съкратена.

29 септември: Федерален съдия временно блокира уволненията.

♦ 1 май 2025 г.

Тръмп подписва изпълнителна заповед, с която разпорежда на Корпорацията за обществено радио и телевизионно разпространение да прекрати федералното финансиране за NPR и PBS, обвинявайки двата медийни оператора в „пристрастно и партийно новинарско отразяване“. Ръководствата на PBS и NPR отхвърлят твърденията на Белия дом.

27 май: NPR съди администрацията на Тръмп, като твърди, че опитите за лишаване на медията от финансиране нарушават Конституцията.

30 май: PBS подава подобен иск.

18 юли: Контролираният от републиканците Конгрес приема пакет от съкращения на разходите, който отнема 1,1 милиарда долара от Корпорацията за обществено радио- и телевизионно разпространение, която подпомага финансирането на NPR и PBS.

17 ноември: NPR постига споразумение с Корпорацията за обществено радио- и телевизионно разпространение, която се съгласява, че изпълнителната заповед е противоконституционна, и заявява, че няма да я прилага, освен ако не бъде задължена от съд.

♦ 30 юни 2025 г.

Тръмп се отказва от иска си срещу анализатора на общественото мнение в Айова Ан Джей Селцър, нейния социологически институт, вестник Des Moines Register и компанията майка Gannett във федерален съд и подава иска наново в щатски съд. Тръмп заведе делото през декември 2024 г. заради анкета, публикувана преди изборите, която показваше изненадващо водеща позиция на Харис в Айова, като без основание твърдеше, че тя е била предназначена да помогне изкуствено на демократите по време на кампанията.

♦ 18 юли 2025 г.



Тръмп завежда иск за клевета срещу издателя на The Wall Street Journal и журналистите, които написаха статия за колекция от писма, подарени на Джефри Епстийн за 50-ия му рожден ден през 2003 г., включително бележка с името на Тръмп и скица на гола жена. Президентът отрича, че е написал писмото.

21 юли: Белият дом премахва The Wall Street Journal от пресгрупата по време на пътуването на Тръмп до Шотландия във връзка със статията за Епстийн.

След 33 години: Един от най-големите критици на Тръмп - Стивън Колбер, слиза от екран (ВИДЕО)

♦ 15 септември 2025 г.



Тръмп завежда иск за клевета срещу The New York Times, обвинявайки медията, че е „виртуален говорител“ на Демократическата партия.

19 септември: Федерален съдия отхвърля иска, като го определя за „категорично неправилен и недопустим“ и дава на президента срок от един месец да подаде иск отново.

16 октомври: Тръмп подава отново по-кратка версия на иска.

♦ 17 септември 2025 г.

Председателят на FCC на Тръмп, Брендън Кар, предполага, че агенцията може да отнеме лицензите на филиали на ABC като начин да принуди Disney, компанията майка, да накаже водещия на късното вечерно шоу Джими Кимъл за коментарите му относно Чарли Кърк след смъртта на Кърк. Няколко часа по-късно ABC спира излъчването на шоуто на Кимъл „безсрочно“.

"Трябва да защитим свободата на словото": Летърман, Фалън, Стюард, Майърс и Колбърт в подкрепа на Джими Кимъл

Снимка: Getty Images

23 септември: „Jimmy Kimmel Live!“ се връща в ефир по ABC , с което приключва почти седемдневното прекъсване на късното вечерно шоу. Големите собственици на станции продължават да не излъчват шоуто в ефир за зрителите в хиляди домове за още няколко дни. В същия ден Тръмп заплашва с правни действия срещу ABC за прекратяването на спирането на Кимъл.

♦ 19 септември 2025 г.

Пентагонът дава началото на нова политика, изискваща от репортерите с акредитация във ведомството да подпишат декларация да не придобиват и не използват неоторизирани материали.

14 октомври: Репортерите с акредитация в Пентагона започват да връщат прескартите си, тъй като много медии отказват да се съгласят с политиката.

4 декември: The New York Times съди Министерството на отбраната, искайки отмяна на политиката и твърдейки, че тя нарушава Първата поправка.

♦ 31 октомври 2025 г.

Белият дом обявява, че репортерите вече ще имат достъп до офиса на прессекретаря само с предварително уговорен час, като се позовава на съображения за сигурност. Офисното пространство Upper Press, където работи прессекретарят на Белия дом Каролайн Лийвит, е било достъпно за репортерите в продължение на десетилетия, подпомагайки свободния поток на информация между президента и обществеността.

♦ 18 ноември 2025 г.



Тръмп заявява, че лицензът на ABC трябва да бъде отнет, след като кореспондентът на мрежата Мери Брус попита президента за убийството на журналиста Джамал Хашоги от саудитски агенти по време на двустранната среща на Тръмп с престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман.

♦ 15 декември 2025 г.



Тръмп съди BBC , като твърди, че медията го е наклеветила, като е сглобила две различни части от речта му на 6 януари 2021 г., създавайки впечатление, че той е призовавал поддръжниците си да тръгнат с него към Капитолия и да „се бият до дупка“. Искът, подаден във Флорида, е след като британският телевизионен оператор се извини на президента за документалния филм от октомври 2024 г.

► ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

♦ 29 януари 2025 г.

Тръмп подписва изпълнителна заповед, призоваваща федералното правителство да депортира и отмени студентските визи на про-палестински протестиращи, които той описва като „симпатизанти на Хамас“.

♦ 14 февруари 2025 г.



Министерството на образованието изпраща писмото, известно като „Скъпи колега“, с което заплашва да отнеме федерално финансиране на всяко академично заведение, което взема под внимание расата в повечето аспекти на студентския живот, като посочва, че такова действие би било нарушение на федералния закон за гражданските права.

15 август: Федерален съдия блокира насоките, като постановява, че писмото е накарало „милиони преподаватели да се страхуват разумно, че тяхното законно… слово може да доведе до наказания за тях или за учебните им заведения.“

♦ 7 март 2025 г.



Администрацията на Тръмп анулира грантове и договори за 400 милиона долара към Колумбийския университет, където през пролетта на 2024 г. се проведоха големи про-палестински протести, като твърди, че университетът не е предприел адекватни мерки срещу антисемитизма на кампуса.

Снимка: iStock

23 юли: Колумбийският университет се съгласява да плати над 220 милиона долара по сделка за възстановяване на федералното финансиране и се ангажира да наложи ограничения върху демонстрациите на кампуса, да въведе нови дисциплинарни процедури и да прегледа учебната програма за Близкия изток – промени, които тревожат защитниците на свободата на словото.

♦ 14 април 2025 г.



Администрацията на Тръмп обявява замразяване на 2,2 милиарда долара в многогодишни грантове и 60 милиона долара в стойност на многогодишни договори към Харвардския университет, след като учебното заведение заявява, че няма да изпълни изискванията на администрацията, включително премахване на програми за разнообразие, равенство и приобщаване и забрана на маски по време на протести на кампуса.

Снимка: iStock

На 3 септември федерален съдия отменя замразяването на финансирането и отхвърля аргумента на администрацията, че е насочила действията си срещу университета заради антисемитизъм в кампуса. Решението също така забранява на правителството да задържа каквито и да било допълнителни федерални средства от Харвард „в отмъщение“ за упражняването от страна на университета на правата му по Първата поправка.

♦ 1 октомври 2025 г.

Белият дом предлага на девет големи колежа и университета разширен достъп до федерално финансиране, ако се съгласят с редица изисквания, включително преструктуриране или премахване на департаменти, които се противопоставят на „консервативни идеи“, и указания към служителите „да се въздържат от действия или слово, свързани с обществени и политически събития“ в повечето случаи. Към средата на октомври, мнозинството учебни заведения са отказали сделката.

► ПРОТЕСТИ

♦ 29 януари 2025 г. - Тръмп подписва изпълнителна заповед, призоваваща федералното правителство да депортира и отмени студентските визи на про-палестински протестиращи, които той описва като „симпатизанти на Хамас“.

♦ 8 март 2025 г. - Махмуд Халил е арестуван, след като Държавният департамент отменя неговата зелена карта заради участието му в про-палестински протести като докторант в Колумбийския университет. На 20 юни Халил е освободен след повече от 100 дни в ареста .

Снимка: Матю Хинтън, АП, БТА

♦ 10 март 2025 г. - Тръмп предупреждава, че арестът на Халил „е първият от много, които предстоят“ и заявява, че администрацията му ще се бори срещу „про-терористична, антисемитска, антиамериканска дейност“, визирайки други про-палестински протестиращи. На 25 март синдикати на университетски преподаватели подават съдебен иск срещу администрацията заради предполагаемо отмъщение срещу студенти и преподаватели, които са изразили про-палестински възгледи, включително отнемането на визите на Халил и „поне четирима други“. На 30 септември федерален съдия постановява, че администрацията е незаконно потиснала защитеното политическо слово на университетски преподаватели и студенти, като е насочила действията си към чужденци на кампуси, които са изразили подкрепа за палестинците.

♦ 7 юни 2025 г. - Тръмп подписва президентски меморандум за разполагане на 2 000 членове на Националната гвардия в Лос Анджелис за разпръсване на протести, започнали в отговор на имиграционни акции. На 9 юни над 700 морски пехотинци са мобилизирани за реагиране на протестите в Лос Анджелис. На 2 септември съдия постановява, че администрацията на Тръмп е нарушила федералния закон, като е използвала армията на САЩ за подпомагане на полицейски действия в и около Лос Анджелис.

Сблъсъци между Националната гвардия и протестиращи срещу миграционните мерки на Тръмп

♦ 25 август 2025 г. - Тръмп подписва изпълнителна заповед, с която разпорежда на Министерството на правосъдието „енергично да преследва онези, които нарушават законите ни чрез оскверняване на американското знаме“. Върховният съд е постановил, че изгарянето на знамето е защитена форма на слово по Първата поправка.

Снимка: БГНЕС

♦ 27 септември 2025 г. - Тръмп нарежда разполагане на „всички необходими войски“ в Портланд във връзка с протести с продължителност няколко месеца, които до голяма степен са мирни. Първата поправка защитава правото на мирни събрания.

Снимка: БГНЕС

На 28 септември Пийт Хегсет обявява планове за изпращане на 200 членове на Орегонската национална гвардия. На 7 ноември, след правни спорове, които оставят войските на гвардията в „изчаквателен режим“, федерален съдия постоянно блокира разполагането, като постановява, че протестите не оправдават изпращането на войски от администрацията на Тръмп.

Снимка: БГНЕС

♦ 4 октомври 2025 г. - Тръмп издава президентски меморандум, разрешаващ разполагането на поне 300 членове на Националната гвардия в Чикаго по време на протести срещу антиимиграционните действия на администрацията. Тръмп твърди, че протестиращите „са се опитали да попречат на депортирането и отстраняването на криминални чужденци чрез насилствени демонстрации, заплахи и саботаж на федерални операции".На 9 октомври съдия спира администрацията на Тръмп от разполагане на войски в Илинойс , като по-късно удължава заповедта до провеждането на съдебен процес по делото или решение на Върховния съд. На 6 ноември федерален съдия издава предварителна забрана, ограничаваща използването на сила от федерални агенти в Чикаго.

Националната гвардия в американските градове: Какво позволява законът

► НЕПОДХОДЯЩА РЕЧ

♦ 10 септември 2025 г. - Тръмп изнася реч от Овалния кабинет след убийството на консервативния активист Чарли Кърк и обвинява риториката на „радикалната левица“, като се заканва да се насочи към организации, които според него допринасят за това, финансират или подкрепят политическо насилие. На 15 септември Тръмп заявява, че е обсъждал с главния прокурор Пам Бонди възможността за повдигане на обвинения за рекет срещу леви групи, които според него финансират леви агитатори. На 18 септември стотици предимно леви неправителствени организации публикуват писмо, осъждащо това, което описват като използване на правителствена власт от администрацията на Тръмп, за да бъдат заплашени техните права по Първата поправка.

„Неподходящи“ коментари за смъртта Чарли Кърк доведоха до уволнения в университети

♦ 11 септември 2025 г. - Министърът на отбраната Пийт Хегсет заявява, че ведомството „много внимателно“ следи случаи на военнослужещи, които празнуват или се присмиват на смъртта на Чарли Кърк.

♦ 15 септември 2025 г. - Вицепрезидентът Джей Ди Ванс води предаването „The Charlie Kirk Show“ и призовава привържениците да докладват на работодателите си хора, които празнуват или се подиграват със смъртта на Кърк. В следващите дни той засилва риториката си и намеква, че ако преподавател празнува смъртта на Кърк, университетът му трябва да загуби финансиране.

♦ 15 септември 2025 г. - Главният прокурор Пам Бонди заявява, че правителството ще „таргетира“ тези, които използват език на омразата от двете политически страни. Общоприето е, че Върховният съд е постановил, че това, което някои биха считали за „език на омразата“, е защитено от Първата поправка. На 16 септември Бонди се оттегля от коментарите си и заявява, че Министерството на правосъдието ще се насочва само към слово, което подбужда към насилие.

♦ 17 септември 2025 г. - Председателят на FCC, Брендън Кар, предлага агенцията да премахне лицензиите на филиалите на ABC като начин да принуди Disney, компанията майка, да накаже водещия на вечерното шоу Джими Кимъл за коментарите му относно Чарли Кърк след смъртта му. Часове по-късно ABC премахва предаването на Кимел „за неопределено време“. По-късно шоуто е върнато на екран, но не по всички станции.

Снимка: Getty Images

♦ 14 октомври 2025 г. - Държавният департамент съобщава, че е отменил визите на най-малко шест души, които според твърденията са „празнували“ убийството на Чарли Кърк.

♦ 20 ноември 2025 г. - Тръмп призовава за арест на демократични законодатели, които са призовали военнослужещи да се въздържат от изпълнение на незаконни заповеди, които могат да бъдат издадени от администрацията. Той описва действията на демократите като „ПОДБУЖДАНЕ КЪМ БУНТ, наказуемо със СМЪРТ!“

► ФЕДЕРАЛНИ СЛУЖИТЕЛИ

♦ 31 януари 2025 г. - Федерални служители в няколко агенции са инструктирани да премахнат местоименията, идентифициращи пола им, от подписите си в имейлите.

♦ 27 март 2025 г. - Тръмп подписва изпълнителна заповед, която прекратява колективното договаряне за държавни служители, чиито дейности засягат националната сигурност. Синдикатите завеждат дела, твърдейки, че действията на Тръмп са отмъстителни и нарушават правото на упражняване на конституционно защитено слово. На 6 август: Министерството на ветераните прекратява колективните трудови договори с няколко ключови държавни синдиката, представляващи служителите му, след като апелативен съд вдига блокадата върху изпълнителната заповед.

Доналд Тръмп подписа заповед за закриването на Министерството на образованието

♦ 1 октомври 2025 г. - Множество служители на Министерството на образованието, освободени от работа, получават автоматично съобщения „извън офиса“, обвиняващи демократите за спирането на работата на правителството, изпратени от имейл акаунтите им без тяхното съгласие или знание. На 3 октомври: Американската федерация на държавните служители (AFGE) съди администрацията, като твърди, че действието нарушава Първата поправка на служителите. На 7 ноември федерален съдия постановява, че автоматичните отговори, изпратени от името на служителите, действително нарушават техните права по Първата поправка.

► АДВОКАТСКИ КАНТОРИ

Администрацията на Тръмп насочва действията си и срещу адвокатски кантори, които са наемали политическите опоненти на президента или са оспорвали политиките на неговия екип чрез съдебни дела. Белият дом издава меморандуми, с който временно се спират активните разрешителни за достъп до класифицирана информация на адвокати от няколко катори. Също така Тръмп подписва изпълнителни заповеди, насочени срещу някои от тях.

Редактор: Цветина Петрова