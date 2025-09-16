След като изпрати Националната гвардия в Лос Анджелис и Вашингтон, президентът на САЩ Доналд Тръмп открито говори за изпращането на войски в някои от градовете, които най-силно подкрепят Демократическата партия, включително Чикаго, Мемфис и Балтимор, твърдейки, че те са необходими за борба с престъпността.

Заплахите за разширяване на федералната интервенция карат правни експерти и някои военни служители да изразят опасения, че Тръмп обмисля нови начини за използване на войските на Националната гвардия в американските градове, които биха могли да създадат конфликти, невиждани от борбите за граждански права, анализира "Асошиейтед прес".

Въпреки че повечето престъпления с насилие са намалели през последните години в градовете, които Тръмп е набелязал, републиканският президент заяви, че демократичният губернатор на Илинойс Джей Би Прицкер „трябва да ми се обади и да каже: „Можете ли да изпратите войските, моля?“ Всичко е извън контрол.“

Дали Тръмп може да повтори това, което направи в Лос Анджелис и Вашингтон е открит въпрос и вероятно ще се превърне в спорна точка, ако той продължи напред.

Снимка: БГНЕС

Как Тръмп вече е използвал Националната гвардия

Тръмп за първи път разположи войски в Лос Анджелис в началото на юни, въпреки възраженията на губернатора Гавин Нюсъм, като постави Националната гвардия на Калифорния под федерална юрисдикция, за да защитава федерална собственост от протести срещу имиграционни акции.

Освен 4000 членове на Гвардията, Тръмп по-късно изпрати 700 морски пехотинци на активна служба, а Калифорния заведе дело за намесата. Гвардията продължи да помага за защитата на служителите по време на арести за имиграция.

Снимка: БГНЕС

Докато Тръмп надхвърли границите на закона, делото се фокусира върху това дали президентът е имал право да използва Гвардията, за да следи отблизо федералните правоприлагащи органи и дали това противоречи на забраната за използване на военните като правоприлагащи органи, известна като Закона за Posse Comitatus, каза Тод Хънтли, директор на Програмата за право на националната сигурност в Юридическия център на университета Джорджтаун.

"Най-опасният град на света": Тръмп обеща да реши проблема с престъпността в Чикаго

Междувременно, уникалният статут на Националната гвардия на окръг Колумбия – Тръмп е техен главнокомандващ – означава, че той е могъл да я използва за всичко - от въоръжени патрули до почистване на боклук, без никакви правни проблеми. Тъй като е по щатски, а не по федерални заповеди, законовите ограничения върху правоприлагането не влизат в сила.

Как това може да се случи в Чикаго и други градове

Администрацията на Тръмп планира да изпрати служители в третия по големина град в страната за акции срещу имиграцията, казаха двама американски служители. Министерството на вътрешната сигурност поиска от военноморската база "Great Lakes" край Чикаго подкрепа за имиграционните операции, включително със съоръжения и логистика, съобщи базата тази седмица. Националната гвардия на Илинойс и базата заявиха, че не са получавали искания относно мобилизиране на войски в Чикаго.

Ако Тръмп иска свободата да използва Националната гвардия както си поиска в Чикаго, най-лесният правен път е да се позове на Закона за въстанието – неясно формулиран закон от 1792 г., който позволява на президента да разполага федерални войски в САЩ за осъществяване на правоприлагане, изключение от ограниченията на Закона за комитатите.

Законът предлага широки правомощия на президента, предвиждайки въоръжен конфликт в Съединените щати.

„Заповедите ще бъдат издавани от него... и губернаторът на приемащия щат няма да има думата дали да ги допусне в щата или не, или дали да им позволи да изпълнят мисия в щата“, каза Хънтли.

Служител на Националната гвардия на Вашингтон, пожелал анонимност от страх от ответни мерки, заяви, че позоваването на Закона за въстанието по широка тема като престъпността би могло да позволи на Гвардията да бъде разположена за неопределено време.

Снимка: БГНЕС

Друга възможност е Тръмп да разположи Гвардията на Вашингтон, която той командва, в друг щат, каза служителят.

Тръмп заплашва с армия в Балтимор заради престъпността

Ако Националната гвардия на Вашингтон бъде поставена под федерална заповед – нещо, което Тръмп има правомощия да направи – това може да доведе до някои редки ситуации, включително федерализирани гвардейци от Вашингтон, изпратени в друг щат, който от своя страна би могъл да активира собствената си гвардия като контраатака, каза Хънтли.

Възможността не е безпрецедентна

През 1963 г. президентът Джон Ф. Кенеди федерализира Националната гвардия на Алабама като част от противопоставяне с губернатора Джордж Уолъс, който отказва да се оттегли и да позволи на чернокожите студенти да се интегрират в Университета на Алабама. Уолъс в крайна сметка отстъпва.

Националната гвардия влияе на това, което се случва по-нататък

В изпълнителна заповед, подписана в понеделник, Тръмп нареди на министъра на отбраната Пийт Хегсет да създаде „специализирано звено“ в рамките на Националната гвардия на Вашингтон, „посветено на осигуряването на обществената безопасност и ред“.

Той също така нареди на Хегсет да гарантира, че гвардията на всеки щат е готова да съдейства на федералните и местните правоохранителни органи при „потушаване на гражданските безредици и осигуряване на обществения ред“, когато е необходимо. В заповедта се призовава също така всеки щат да има подразделения, „налични за бърза мобилизация“.

Снимка: БГНЕС

Пентагонът не е дал повече подробности за това какво ще означава заповедта на Тръмп за Националната гвардия. Служител на отбраната потвърди, че офисът на Хегсет е бил запознат със заповедта и че я преглеждат с нейните специфични изисквания.

Всички щатски гвардии вече имат „сили за реагиране“, които са насочени към реакция на голямо разнообразие от инциденти. Те осигуряват 75-125 души в рамките на осем часа и до 375 души в рамките на 24 часа.

А Националната гвардия на Вашингтон вече има подразделение, съставено изцяло от войници, обучени в качесвото си на военна полиция.

Редактор: Емил Йорданов