Американският президент Доналд Тръмп заплаши да изпрати армията в Балтимор, за да „разчисти" престъпността в града. Това е поредният му опит да мобилизира части от националната гвардия в градове, управлявани от демократите. Те реагираха остро и обвиниха президента в расизъм, злоупотреба с властта и ненужно създаване на криза.

Губернаторът на Балтимор Уес Мур покани Тръмп на „безопасна разходка" в града, за да му покаже лично, че по улиците не се случва нищо. Тръмп вече мобилизира 2 хиляди военни в столицата Вашингтон и заяви, че Чикаго и Ню Йорк са следващите цели. Според американски медии, се очаква 1 700 войници да бъдат мобилизирани в 19 щата през следващите седмици.

„Това не е устойчиво. Не може да продължава с този темп на операции, защото разходите за това са над милион долара на ден. Второ, това не е рационално. Не може да направи това във всеки един голям американски град, особено когато много от градовете с най-високи нива на престъпност са точно тези, които са изпратили националната си гвардия във Вашингтон”, каза губернаторът на щата Мериленд Уес Муур.

