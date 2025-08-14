Близо 70 ареста във Вашингтон две нощи след като президентът Доналд Тръмп разпореди разполагането на войски в града и пое контрола над полицейските сили, като заяви, че престъпността е извън контрол.



Бронирани превозни средства бяха забелязани около известни туристическите обекти и по улиците на столицата на Съединените щати.

След като Тръмп изпрати гвардията: 23 ареста за една нощ във Вашингтон



Официални представители на федералното правителство заявиха, че са разположени 800 войници от Националната гвардия, както и 500 федерални агенти.



Кметът на Вашингтон Мюриел Боузър, описа разполагането на войските като „авторитарен ход“. Тръмп допусна мерките в града да продължат и отвъд 30-дневния срок, обявен първоначално.

Полицейски час в част от Лос Анджелис заради размириците, протести има и в други градове

„Ще ни трябва законопроект за престъпността, който ще внесем и той първоначално ще се отнася за Вашингтон. Ще го използваме като много положителен пример и ще поискаме удължаване, дългосрочно удължаване, защото не може да имаме само 30 дни. Не искам да обявявам национално извънредно положение, но ако се наложи, ще го направя“, посочи американският лидер.

Редактор: Дарина Методиева