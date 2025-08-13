Снимка: БГНЕС/ЕПА
Други големи градове също имат нужда от подобни мерки, смята президентът на САЩ
23 ареста са извършени за една нощ във Вашингтон, след като президента Доналд Тръмп постави полицията под федерален контрол и изпрати Националната гвардия в столицата.
Протести във Вашингтон след поставянето на града под федерален контрол
Решението на Тръмп беше взето с цел да се овладее престъпността в града, въпреки че тя е на рекордно ниски нива. Мерките на федералното правителство предизвикаха вълна от протести в столицата, а президентът заяви, че подобни мерки могат а бъдат предприети и в други големи градове, сред които Ню Йорк, Чикаго, Балтимор и други.
„Има други градове, които са в много лошо състояние. Погледнете Чикаго и Лос Анджелис колко са зле. Ню Йорк има проблем. И разбира се, Балтимор и Оукланд. Вече дори не ги споменаваме. Няма да загубим градовете си“, каза Доналд Тръмп.Редактор: Цветина Петкова
