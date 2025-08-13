23 ареста са извършени за една нощ във Вашингтон, след като президента Доналд Тръмп постави полицията под федерален контрол и изпрати Националната гвардия в столицата.

Протести във Вашингтон след поставянето на града под федерален контрол

Решението на Тръмп беше взето с цел да се овладее престъпността в града, въпреки че тя е на рекордно ниски нива. Мерките на федералното правителство предизвикаха вълна от протести в столицата, а президентът заяви, че подобни мерки могат а бъдат предприети и в други големи градове, сред които Ню Йорк, Чикаго, Балтимор и други.

„Има други градове, които са в много лошо състояние. Погледнете Чикаго и Лос Анджелис колко са зле. Ню Йорк има проблем. И разбира се, Балтимор и Оукланд. Вече дори не ги споменаваме. Няма да загубим градовете си“, каза Доналд Тръмп.

