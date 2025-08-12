Протести избухнаха във Вашингтон, само часове след като президентът Доналд Тръмп постави полицията под федерален контрол и нареди разполагането на 800 войници от националната гвардия. Той поиска и всички бездомни хора да се изнесат от пределите на града.

„Макар че днешното действие е тревожно и безпрецедентно, не мога да кажа, че предвид миналото, сме изненадани. Мога да кажа на жителите на Вашингтон, че ще продължим да управляваме нашето правителство по начин, който да ви кара да се гордеете. Ще балансираме бюджетите си, ще разгърнем нашите услуги, нашите деца ще започнат училище и ние ще работим с федералното правителство, за да направим нещата, които те трябва да правят за нашия град“, увери кметът на Вашингтон Муриел Боузър.

Тръмп поиска бездомните да напуснат Вашингтон „незабавно“

Мерките ще продължат в следващите 30 дни и се взимат с цел да се върне редът в столицата, която Тръмп сравни с Богота и Мексико сити по престъпност, въпреки че официалните данни показват рекордно ниски нива. Жителите на града, 86 процента от които гласуваха за Камала Харис, обвиняват президента в престъпване на правата и натиск с политически мотиви.

Редактор: Калина Петкова