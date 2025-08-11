Доналд Тръмп поиска бездомните хора да се изнесат от столицата Вашингтон „незабавно“. Според президента на Съединените щати това е стъпка в борбата с престъпността. Той написа, че на бездомните ще бъдат осигурени места за настаняване, но далеч от столицата.

Не е ясно как на практика би било реализирано това. По-късно днес Тръмп е свикал пресконференция, на която ще обяви плана си как да направи Вашингтон – по неговите думи – „по-безопасен и по-красив от всякога“.

Тагарев: Срещата Тръмп–Путин рискува да легитимира Москва без реален мирен пробив

Кметицата на Вашингтон заяви, че не само няма повишаване на престъпността в града, но и че през последните две години тежките престъпления намаляват.

Редактор: Мария Барабашка