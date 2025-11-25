Петима висши мениджъри в Би Би Си, включително председателят на корпорацията, отговаряха повече от три часа на въпроси на депутати, предаде БНР. Това става след твърденията, че медията проявява пристрастност при отразяването на някои теми, включително Доналд Тръмп, Газа и транссексуалните. Медийни публикации доведоха до оставката на генералния директор Тим Дейви.

Скандалът започна с изтекла информация, че ръководството на Би Би Си не е обърнало внимание на доклад на бивш редакционен съветник, който сигнализирал за "сериозни и системни проблеми" в отразяването на събития. Последва разкритие, че реч на американския президент Доналд Тръмп е била редактирана по начин, който подвежда зрителите. Тръмп заплаши да съди Би Би Си за милиарди долари, въпреки че корпорацията му се извини.

Доналд Тръмп срещу Би Би Си - хронологията на един скандал

В парламентарната комисия за култура, медии и спорт бяха разпитани председателят на Би Би Си Самир Шах, двама членове на борда на дирекорите - Роби Гиб и Карълайн Томсън, както и авторите на критичния доклад Майкъл Прескът и Карълайн Даниел. Твърденията за "институционална пристрастност" обаче бяха оспорени от Карълайн Даниел. Тя заяви пред депутатите, че според нея Би Би Си "е приемала изключително сериозно въпросите за безпристрастността" през целия период. Членът на борда на директорите Роби Гиб пък заяви, че съобщенията за "оркестриран преврат на върха" в медията са "пълни глупости". Той беше назначен в борда през 2021 година от Борис Джонсън и някои съзират в това назначение подривна дейност.

Скандал и оставки в Би Би Си: Тръмп заплаши, че ще съди медията за 1 милиард долара

Председателят на корпорацията Самир Шах призна, че Би Би Си е реагирала твърде бавно на проблема с редактираната реч на Тръмп. Той обаче каза пред комисията, че не смята, че Тим Дейви трябва да подава оставка и че дълго го е убеждавал да не го прави.

Редактор: Дарина Методиева