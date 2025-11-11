Глобалната медия Би Би Си стана обект на бурна критика, след като се разкри, че в документалния ѝ филм била редактирана реч на Доналд Тръмп от 6 януари 2021 г. Части от две различни фрази са били съчетани в едно изречение, създавайки впечатление, че той е призовал за насилие, докато контекстът за призив към мирен протест е бил премахнат.

Доналд Тръмп заплаши, че ще съди Би Би Си за 1 милиард долара (около 759 милиона паунда) заради редактирането на неговата реч.

Международният анализатор Огнян Дъскарев направи паралел - според него и CNN е изрязала думите на Тръмп "мирно и патриотично" от цитата "отправете се към Белия дом". "Тогава им се размина заради истерията покрай събитията в Капитолия. Изборите през 2020 г. бяха меко казано спорни, затова Тръмп беше в правото си да ги оспорва. Би Би Си се опита да припише фалшива вина на президента. Той обаче не е настроен много крайно против тази медия, защото е по-умерена. Въпреки това вероятно ще иска да бъде обезщетен за нанесената вреда, вероятно ще я съди", смята Дъскарев.

В резултат на разразилия се скандал двама висши ръководители на Би Би Си — Тим Дейви (генерален директор) и Дебора Търнес (ръководител на Би Би Си Нюз), подадоха оставки, като и двамата поеха отговорност за допуснатите редакторски грешки.

Оставки на върха в Би Би Си заради редактирана реч на Тръмп

След това президентът на Би Би Си Самир Шах се извини за грешката в преценката в предаването "Панорама", излъчено преди изборите миналата година. Той призна, че монтажът на речта на Доналд Тръмп от 6-ти януари 2021 година е създал впечатление за призив към насилие, след като две отделни нейни части са били залепени заедно.

От своя страна журналистът от Клуб Z Христо Римпопов определи критиките към Би Би Си като адекватни. "В речта на Тръмп няма директен призив към насилие. Преди бунтовете в Капитолия настоящият президент на САЩ се опита да накара министъра на правосъдието да обяви, че има изборни измами, както и да се противопостави на процеса по сертифициране на победата на Байдън. Също така се опита да окаже натиск върху щатския секретар на Джорджия, за да открие 11 000 гласа в негова подкрепа (след като Байдън спечели с 10 000). Тръмп със сигурност опита да въздейства върху резултата от изборите през 2020 г. Симпатизантите му наистина повярваха, че демокрацията ще падне, а победата им е открадната. Би Би Си носи отговорност за грешката си, но Тръмп наистина носи вина, нито един президент не си е позволявал подобни неща. Вероятно обаче ще осъди медията", коментира Римпопов.

Редактор: Цветина Петкова