Доналд Тръмп остро критикува няколко американски телевизионни компании. Той твърди, че техните новинарски и развлекателни програми са изключително негативни към него и Републиканската партия.

„Ако новинарските емисии и вечерните предавания на телевизионните мрежи са почти 100% негативни към президента Доналд Тръмп, движението MAGA и Републиканската партия, не трябва ли техните ценни лицензи за излъчване да бъдат отнети? Бих казал „да“!“, написа той в Truth Social.

Държавният глава също така критикува водещите на вечерни развлекателни програми по CBS, ABC и NBC, отбелязвайки, че за тях са характерни „липсата на талант, високите заплати и изключително ниските рейтинги“.

