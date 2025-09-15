Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че ще бъде водещ на „Шоуто на Чарли Кърк“ в чест на покойния си приятел. 31-годишният Кърк беше убит, докато говореше по време на събитие в университета Юта на 10 септември, събощи Newsweek.

Влиятелният десен активист беше основател и главен изпълнителен директор на Turning Point USA - консервативно младежко движение.

Задържаният за убийството на Чарли Кърк отрича да е извършил покушението в Юта

Съпругата му Ерика се закле да продължи работата му.

Джей Ди Ванс обяви, че „Шоуто на Чарли Кърк“, на което той ще бъде домакин, ще се излъчи на живо в 12:00 ч. източно местно време в понеделник, 15 септември. То може да бъде гледано и по Real America's Voice и Salem News Channel, както и в в Rumble.

Вицепрезидентът призова в Х хората да се присъедният към него, за да отдадат почет на "моя приятел".

♦ Джей Ди Ванс за Чарли Кърк

Ванс отдаде почит на Кърк в няколко публикации в X, наричайки го „наистина добър човек“.

„Чарли винаги беше готов да се учи и да променя мнението си“, посочи Ванс в една от публикациите на 11 септември, добавяйки, че Кърк „беше един от първите хора, на които се обадих, когато си помислих да се кандидатирам за Сенат в началото на 2021 г.“

Доналд Тръмп ще удостои посмъртно Чарли Кърк с най-високото гражданско отличие в САЩ

„Когато бях номиниран за вицепрезидент – нещо, за което Чарли се застъпваше както публично, така и лично – Чарли беше до мен."

„Чарли непрекъснато се обаждаше на семейството ми, пишеше ни съобщения, проверяваше как сме и ни предлагаше напътствия и молитви.“

Ванс добави: „Чарли Кърк беше истински приятел. От онези хора, на които можеше да кажеш нещо и да знаеш, че то винаги ще остане с него."

