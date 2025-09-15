Снимка: Gettyimages
Заподозреният е в следствения арест без право на пускане под гаранция
Заподозреният за убийството на Чарли Кърк не признава вината си. Това обяви губернатора на щата Юта, където стана стрелбата и беше извършен ареста. 22-годишният Тайлър Робинсън отрича, че той е дръпнал спусъка.
Подозренията на полицията се насочиха към Робинсън, след като негови роднини и приятели на семейството алармирали властите, че пред тях той е признал за престъплението. В момента заподозреният е в следствения арест без право на пускане под гаранция.
Как Тръмп се превърна в говорител за обществото след смъртта на Чарли Кърк?
В документите от щатската полиция пише, че е задържан по подозрение в убийство с утежняващи обстоятелства, употреба на оръжие и възпрепятстване на властите. Мотивите за убийството засега остават неясни.
Популярният сред привържениците на МАГА активист ще бъде погребан в неделя, очаква се да присъства президента Доналд Тръмп.Редактор: Станимира Шикова
