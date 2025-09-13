Съпругата на убития американски активист Чарли Кърк – Ерика Кърк – направи трогателно изявление в ефир, в което благодари на всички, опитали се да спасят живота на съпруга ѝ след фаталната стрелба в кампуса на университет в Юта.

В емоционално обръщение, излъчено на живо от централата на организацията Turning Point USA в Аризона, Ерика застана до празния стол, от който съпругът ѝ обикновено записваше подкастите си. Тя цитира Библията, говори за неговата любов към президента Доналд Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс, Съединените щати, най-вече — към семейството и двете им деца.

„Гласът на моя съпруг ще остане. Завинаги“, заяви тя със сълзи на очи.

По време на обръщението, Ерика Кърк отправи благодарности към първите реагирали, медицинския екип, служителите в Белия дом, както и към всички, които са помогнали в трудния момент. Особено внимание отдели на президента Тръмп и вицепрезидента Ванс.

„Г-н Президент, съпругът ми ви обичаше. И знаеше, че и вие го обичате“, каза тя, благодари и на семейство Ванс, които придружиха ковчега с тялото на Кърк обратно в Аризона.

„Но най-много, Чарли обичаше децата си. И мен. С цялото си сърце. И всеки ден ми го показваше.“

Ерика говори и за трудната задача да обясни на децата какво се е случило. Тя разкри, че едногодишният им син и тригодишната им дъщеря са били в публиката по време на стрелбата.

„Скъпа, татко те обича много. Не се притеснявай. Той е на служебно пътуване с Исус“, обърна се тя към дъщеря им.

В изказването си Ерика Кърк отправи и силно послание към извършителите на насилието:

„Нямате представа какъв огън разпалихте. Викът на една вдовица ще отекне из целия свят като боен зов. Ако мислехте, че мисията на Чарли беше силна преди, нямате представа какво отключихте сега.“

Тя потвърди, че турнето на Чарли Кърк по университетите в САЩ ще продължи, както и неговият подкаст, без да разкрива подробности.

► Кой беше Чарли Кърк

Чарли Кърк, на 31 години, е основател на Turning Point USA, той се превърна във влиятелен организатор на младежкия вот и ключов поддръжник на кампанията на Тръмп, включително и за втория му мандат.

Кърк беше известен с категоричната си подкрепа за правото на притежание на оръжие, твърдата си позиция против абортите, критиките към трансджендър правата и разпространението на спорни твърдения за COVID-19. Макар и обичан от много млади консерватори, речите му често предизвикваха остра критика от либерални среди и протести по кампусите, където изнасяше лекции.

Задържан е заподозрян за убийството на Чарли Кърк (ВИДЕО)

► Как загина Чарли Кърк

Кърк беше застрелян на открито събитие в рамките на кампанията The American Comeback Tour в Utah Valley University. По време на така наречения „Prove Me Wrong“ дебат, той отговаряше на въпроси, включително за насилието с оръжия и трансджендър теми.

22-годишният Тайлър Робинсън беше предаден на полицията на следващия ден. Обвиненията срещу него ще бъдат повдигнати официално във вторник, а прокурорите в Юта вече заявиха, че ще търсят смъртно наказание.

Доналд Тръмп ще удостои посмъртно Чарли Кърк с най-високото гражданско отличие в САЩ

► След смъртта – най-високото отличие от президента

Президент Доналд Тръмп обяви, че ще връчи президентски медал на свободата – най-високото гражданско отличие в САЩ – посмъртно на Чарли Кърк, определяйки го като: „Гигант на своето поколение и шампион на свободата.“

Белият дом потвърди, че Ерика Кърк е съкрушена, а Turning Point USA излезе с официално изявление: „Чарли беше идеален съпруг и съвършен баща. Молим се за семейството му след тази неописуема загуба.“

► Коя е Ерика Кърк

Ерика Кърк, на 36 години, е бивша носителка на титлата Мис Аризона, предприемач и подкаст водещ. Среща Чарли през 2018 г., сгодяват се през 2020 г., а се женят по-малко от година по-късно. В момента тя учи докторат по богословие, ръководи религиозна организация, има модна линия с християнски послания и води подкаст за библейско лидерство.

Редактор: Дарина Методиева