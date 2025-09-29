-
Причината - решението на Тръмп да разположи Националната гвардия за охрана на федерални обекти
В Портланд напрежението расте – стотици излязоха на протест срещу решението на президента Тръмп да разположи Националната гвардия на Орегон за охрана на федерални обекти. Мирният протест прерасна в сблъсъци със силите на реда, докато местни лидери и жители настояват военните да се изтеглят.
Стотици хора излязоха на протест пред сградата на имиграционната служба в Портланд – в отговор на решението на президента Тръмп да използва Националната гвардия на армията на Орегон за охрана на федерални обекти. Демонстрацията започна мирно, но по-късно напрежението ескалира. Стигна се до сблъсъци между протестиращи и силите на реда, които използваха сълзотворен газ. Докато някои жители на Портланд са на мнение, че са нужни повече федерални служители, за да се запази спокойствието, държавни лидери и представители на общността твърдят, че военните само изострят напрежението.
Протести и контрапротести в редица британски градове
„Ако се поддадем на тази провокация, ще задълбочим проблемите. Доналд Тръмп гледа кадрите и те му носят само дивиденти. Бих искала всичко да остане тихо и мирно, но размириците ще засегнат всички ни", споделя Максин Декстер, член на Камарата на представителите на Кънектикът.
В неделя следобед Максин Декстер, член на Камарата на представителите на Кънектикът , губернаторът на Орегон Тина Котек и кметът на Портланд Кийт Уилсън поведоха мирно шествие в центъра на града – отправяйки послание за единство.
Националната гвардия в американските градове: Какво позволява законът
„Да ги видим тук, редом с нас, означава много. Това е много окуражаващо", смята Хеликс Александър, местен жител.
„Вярвам в лидерите на нашия град и вярвам, че гражданите ще се грижат за улиците и за общността", казва Деб Одел, която също е местен жител.
Протестиращите подчертават, че няма да спрат дотук. Планират нови демонстрации, а местни лидери и жители настояват президентът Тръмп да се оттегли.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
