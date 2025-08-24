Протест и контрапротести заради имиграцията имаше в редица английски градове, сред които Ливърпул, Нюкасъл и Екзитър.

Протестите не бяха масови, но полицията се беше подсигурила с голям брой служители.

Участниците недоволстват срещу имиграцията и настаняването на хора, които търсят политическо убежище в хотели, за сметка на държавата.

На няколко места срещу тях се изправиха контрапротести и скандирания "нито едно човешко същество не е незаконно".

През последните седмици във Великобритания редовно има подобни протести. Някои обвиняват чужденците в сексуални посегателства, като не е ясно дали има такива прояви или само се говори за тях с пропагандна цел.

Проучванията сочат, че за британските избиратели имиграцията изпреварва икономиката като проблем номер едно.

