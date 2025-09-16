Обществената реакция срещу „неподходящи“ публични коментари, направени в дните след смъртта на Чарли Кърк, предизвика нова вълна от уволнения и отстранявания, като редица служители в университети бяха дисциплинарно наказани заради изразените от тях мнения, съобщи The guardian.

Това се случва на фона на обвинения от страна на защитници на свободното слово, че републиканците прилагат „тактики на сплашване“ и създават „култура на страх“ чрез мерките, предприети след трагедията, използвайки реакцията като средство за разпалване на напрежение и насочване на гняв срещу своите политически опоненти.

Кампания, водена от представители на крайната десница, целяща да разкрие и накаже онези, чиито коментари се считат за неприемливи, се разпространи широко в университетски кампуси в цялата страна. Бяха предприети действия срещу множество преподаватели и други служители заради публикации в социалните мрежи, свързани с убития активист.

Преди това се появиха съобщения, че учители, пожарникари, журналисти, медицински сестри, политици, служител от Сикрет сървис, млад стратег от Nasdaq и служител на известен отбор от NFL също са били порицани, след като са изразили мнение относно политическите възгледи на Кърк или неговата смърт.

► Многобройни примери за подобни действия в кампуси бяха посочени в статия, публикувана от Politico в понеделник. Изданието посочва университети в Тенеси, Южна Каролина и Мисисипи.

► Настоятелството на университета „Клемсън” проведе извънредно заседание в понеделник след критики от няколко водещи републиканци, включително и призив от страна на парламентарната група по правосъдие на партията за спиране на финансирането на институцията.

„Клемсън” обяви в събота, че е отстранил един служител и разследва други заради „неподходящо съдържание в социалните мрежи“, като добави, че ръководството ще предприеме „решителни и уместни действия“ срещу възприети нарушения.

В същото време в изявлението се подчертава, че част от свободното изразяване е защитено от Първата поправка на Конституцията и университетът „остава ангажиран с принципите на Конституцията на САЩ и законите за заетостта в щата Южна Каролина“.

► Позицията на „Клемсън” предизвика гнева на републиканския сенатор от Южна Каролина, Линдзи Греъм, който написа в X: „Свободата на словото не те защитава от уволнение, ако си глупав и имаш лоша преценка.“

В Университета „Флорида Атлантик”, професор по история на изкуството беше изпратен в отпуск, след като според ръководството е направила „многократни коментари в социалните мрежи относно убийството на Чарли Кърк“.

Строги мерки в САЩ срещу военни, възхваляващи убийството на Кърк

► Професор Карън Лийдър заяви пред Sun Sentinel, че „не е правила коментари относно убийството на Чарли Кърк. „Никога не съм го споменавала“, каза тя и допълни, че е споделяла само критични мнения на други относно политиките на Кърк, включително крайните му позиции по въпросите на расата, както и правата на хомосексуалните и трансджендър хора.

„Публикуваното от президента на FAU изявление относно това е невярно. Това може да се провери чрез преглед на моя профил“, каза тя пред изданието.

► Уилям Джонсън, директор на PEN America за Флорида, заяви, че университетите трябва да „реагират не репресия, а с мисъл, принципност и сдържаност“.

Той добави: „Защитата на свободното изразяване по време на кризи не е лукс; това е основна отговорност на образователните институции във Флорида и в цялата страна.“

Някои коментатори сочат какво според тях представлява лицемерие в действията на работодателите спрямо служители, като отбелязват, че Чарли Кърк сам се е определял като защитник на свободата на словото.

► „Чарли Кърк беше защитник на свободата на словото и всеки, който твърди обратното, ще бъде уволнен“, написа с ирония Джъд Легум, редактор на прогресивния сайт Popular Information, в понеделник в X.

ФБР: На мястото, където е убит Кърк, е открита ДНК, съвпадаща с тази на заподозрения

Междувременно организации за защита на свободното слово осъдиха усилията на крайнодесни фигури, включително политически съюзници на Доналд Тръмп като Стив Банън и Лора Лумър, както и републикански политици като конгресмена от Южна Каролина Нанси Мейс, които се опитват тормозят в киберпространството хора, публикували критични коментари за Кърк.

► Нанси Мейс призова обществеността да ѝ изпраща сигнали за служители, за които се смята, че „празнуват“ смъртта на Кърк, а в понеделник настоя министерството на образованието да спре финансирането на всяка образователна институция, която „отказва да уволни или накаже служители, които прославят или оправдават политическо насилие“.

► Клонът на Американския съюз за граждански свободи (ACLU) в Южна Каролина заяви, че тези действия представляват „тактики на сплашване“ и „целенасочена кампания на тормоз“ срещу учители, преподаватели и други обществени служители заради „политически изказвания, направени в лично качество“.

В изявление юридическият директор на клона, Алън Чейни, заяви:

„Изправени пред политизирано и понякога изкуствено създадено възмущение, призоваваме училищните ръководства и университетските президенти да бъдат пример за търпимост към провокативни мнения – както изисква Първата поправка – така че да вдъхновят следващото поколение с тази дълбоко вкоренена американска ценност.“

Призивът на Тръмп за „отмъщение и възмездие“ за смъртта на Кърк, вместо това да бъде възможност за национално единение и изцеление, според някои защитници на свободното слово, е подет от крайнодесни коментатори, които използват случая, за да разпалват напрежение.

► Джей Ди Ванс, като гост-водещ на подкаста на Кърк в понеделник , остро критикува онези, които, според него, са се радвали на смъртта на Кърк.

„Чарли беше застрелян посред бял ден, а богато финансирани леви институции изопачиха думите му, за да оправдаят убийството му“, заяви вицепрезидентът на САЩ.

„Това е бездушно и зловещо, но това, което най-силно ме порази, не беше просто лъжата, а радостта от смъртта на един млад съпруг и баща.“

► Кристен Шавердиан, директорът на програмата за свобода на словото в кампусите към PEN America, заяви, че действията на университетските администрации са прекомерни.

„Тази тенденция на прибързани уволнения буди тревога, че институциите реагират на политически натиск и обществено възмущение в социалните мрежи, вместо да прилагат последователни стандарти, които зачитат свободата на словото и правото на справедлив процес“, каза тя.

„Тези уволнения имат ефект далеч отвъд университетските стени – създават култура на страх в цялото общество. Университетите трябва да осъждат насилствената реторика и обидната реч, но не и да налагат масови уволнения за защитена реч.“

ACLU и PEN America също осъдиха политическото насилие.

