На мястото на убийството на американския консервативен инфлуенсър Чарли Кърк е открита ДНК, която съвпада с тази на заподозрения Тайлър Робинсън. Това заяви директорът на ФБР Каш Пател пред „Фокс Нюз“.

Робинсън, на 22 години, беше арестуван на 11 септември след 33-часово издирване и се очаква по-късно тази седмица официално да бъде обвинен в убийството. Според властите заподозреният е използвал снайперска пушка, с която е улучил Кърк с един куршум във врата от покрив.

„Мога да потвърдя днес, че ДНК следите от кърпата, увита около оръжието, както и тези от отвертката, са категорично идентифицирани като принадлежащи на задържания заподозрян“, заяви Пател, визирайки отвертка, намерена на местопрестъплението.

Директорът на ФБР също коментира бележка, за която се смята, че Робинсън е написал преди престъплението.

Бележката „в общи линии гласи... ‘Имам възможност да елиминирам Чарли Кърк и ще го направя’. Смятаме, че тя е била написана преди стрелбата“, обясни той.

Пател добави, че бележката е била оставена в дома на семейството на заподозрения.

„Въпреки че е била унищожена, ние открихме съдебни доказателства за нейното съществуване“, уточни директорът на ФБР.

Кърк, близък съюзник на американския президент Доналд Тръмп, беше застрелян на 10 септември по време на лекция в университет в щата Юта. Той е основател на консервативната младежка политическа организация Turning Point USA.

Баща на две деца, Кърк използваше аудиториите си в TikTok, Instagram и YouTube, за да популяризира консервативни тези, включително остра критика към движението за права на трансджендър хората, както и за разпространение на внимателно редактирани клипове от дебатите си по колежанските кампуси.

Губернаторът на Юта, Спенсър Кокс, заяви, че Робинсън е имал романтична връзка с трансджендър съквартирант и е изповядвал „лява идеология“.

Редактор: Габриела Винарова