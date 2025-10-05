Джейн Фонда възражда активистка организация от ерата на Студената война, подкрепяна от баща ѝ и носител на „Оскар“ Хенри Фонда. Актрисата е популярен защитник на човешките права и свободата на словото.

Актрисата от "Барбарела" обяви, че създава новата версия за 21 век на Комитета за Първата поправка. Организацията е създадена през 1947 г. в отговор на изслушванията в Конгреса, които разследвал сценаристи и режисьори – особено така наречената „Холивудска десетка“ – и техните предполагаеми връзки с комунизма.

Снимка: Getty Images

Сред участниците в новата версия на Комитета са близо 550 звезди, сред които Флорънс Пю, Шон Пен, Били Айлиш, Педро Паскал, Алиса Милано, Барбра Стрейзънд, Бен Стилър, Джулиан Мур, Лили Томлин, Манди Патинкин, Мелани Грифит, Натали Портман, Никълъс Кейдж, Оливия Уайлд, Сюзън Сарандън, Виола Дейвис, Упи Голдбърг и Уинона Райдър.

Новината идва на фона на опита за отстраняване на Джими Кимъл от ефир, а също така и случилото се с шоуто на Стивън Колбер, който също ще бъде свален от екран след края на сезона на предаването.

„Федералното правителство отново е въвлечено в координирана кампания за заглушаване на критиците в управлението, медиите, съдебната система, академичните среди и развлекателната индустрия", се казва в част от декларацията на Комитета за Първата поправка.

„Ние отказваме да стоим безучастно и да позволим това да се случи. Свободата на словото и свободата на изразяване са неотменими права на всеки американец, независимо от произхода или политическите му убеждения – без значение дали са либерални или консервативни. Способността да се критикуват, поставят под въпрос, оспорват или дори осмиват властимащите е в основата на това, към което Америка винаги се е стремяла“, продължава изявлението.

► Семейство Фонда - активисти за граждански права и опазване на природата

Семейство Фонда имат дълга история на активизъм – от противопоставянето на Джейн Фонда на войната във Виетнам до активната подкрепа на Хенри Фонда за кандидати на Демократическата партия, включително Джон Ф. Кенеди, за когото по-възрастният Фонда се появява в предизборна реклама през 1960 г.

Снимка: Getty Images

През последните години Джейн Фонда използва своята платформа, за да насочва внимание към климатичните промени. Тя създава организацията Jane Fonda Climate PAC през 2022 г., за да помага на „климатични защитници“ да печелят избори за кметове, общински съвети, щати и президентски постове.

„Това не е само за околната среда. Става дума за цялата планета", заявава звездата от "Уморените коне ги убиват, нали?"

През 2019 г. тя е арестувана пет пъти по време на серията протести Fire Drill Fridays във Вашингтон, организирани с цел повишаване на осведомеността относно глобалното затопляне. Фонда дори прекарва нощта на 82-рия си рожден ден зад решетките. Последният път, когато е била в ареста, е през 1970 г., когато е на 32 години, по време на обиколка с речи срещу войната във Виетнам.

Снимка: Getty Images

Хенри Фонда, който умира през 1982 г., се присъединява към Комитета за Първата поправка през 1947 г. заедно с актьори и режисьори като Хъмфри Богарт, Джон Хюстън, Лусил Бол и Франк Синатра. Въпреки че по онова време комитетът е силно разгласен, той има кратка и бурна история. Богарт и други се оказват обвинени в симпатии към комунизма и изразяват изненада, когато става ясно, че някои от членовете на „Холивудската десетка“, включително сценаристът Далтън Тръмбо, в определен момент са били членове на Комунистическата партия.

Henry Fonda while filming Sergio Leone's "Once Upon a Time in the West," 1968, now generally regarded as one of the greatest Westerns ever made. pic.twitter.com/UDzCXIoI3w — Roger Boylan (@BoylanRoger) September 13, 2025

До следващата година Богарт публикува есе, озаглавено „Аз не съм комунист“, в което споделя, че „актьорите и актрисите винаги прекаляват с подобни неща“ и предупреждава да не се позволява артистите „да бъдат използвани като наивници от комунистически организации“. Тръмбо и други от „Холивудската десетка“ са осъдени на затвор за отказ да сътрудничат на Конгреса и се оказват сред мнозина, включени в черния списък до края на 50-те години и след това.