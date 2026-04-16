Кандидатът за народен представител от „Прогресивна България“ Антон Кутев беше гост в предаването „Твоят ден“, където коментира финалната права на предизборната кампания, липсата на лидерски дебати и основните приоритети на формацията.

„Изморително е. Надявам се да е полезно за гражданите накрая“, заяви Кутев за кампанията, като допълни, че в настоящия политически процес липсва реален дебат между лидерите. По думите му лидерският дебат в този случай дори не е възможен, а политическите фигури вече са показали достатъчно ясно своите позиции през годините.

Кутев акцентира върху необходимостта от дълбоки промени в съдебната система и прокуратурата. Според него смяната на главния прокурор е ключова, тъй като от това зависи отпушването на редица забавени дела и ограничаването на възможността за натиск чрез институциите.

Кампания за мобилизация: „Прогресивна България“ гони пълно мнозинство в НС

„Ако главният прокурор си свърши работата, той за една седмица ще промени държавата“, заяви кандидатът, като подчерта, че част от делата се задържат умишлено и това създава системни проблеми в правосъдието. Той допълни, че формацията му би подкрепила както законодателни промени, така и институционални действия, включително чрез МВР и службите, ако това е необходимо.

По отношение на възможни арести в хода на подобни реформи Кутев уточни, че не бива да се правят предварителни внушения, но разплитането на натрупаните дела няма как да мине без сериозни последствия.

Той защити позицията на „Прогресивна България“ за борба с олигархичните модели. „Не искаме смяна на една олигархия с друга, а разграждане на самата система“, заяви Кутев, като подчерта, че това включва както политически, така и икономически зависимости.

Кутев коментира войната в Украйна, като отново подчерта значението на дипломацията. По думите му конфликтът не може да бъде решен военно и е необходим „реален дипломатически процес, основан на търсене на общи интереси“.

Кандидатът заяви увереност в резултата на предстоящия вот. „Обеден съм, че ще спечелим и ще направим правителство“, каза той.

