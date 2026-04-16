Първоначалната еуфория след изборната победа на Петер Мадяр в Унгария постепенно отстъпва място на по-умерени настроения - смесица от надежда, тревога и очакване. Това сподели в ефира на „Здравей, България“ заместник-директорът на Българското училище в Будапеща Елена Батинкова-Ковач.

По думите ѝ най-силните емоции са били в изборната нощ и в деня след нея, когато са станали ясни резултатите. „Има страх, има тревога, но има и нови надежди“, обобщава тя. Въпреки политическата промяна обаче, ежедневието на хората остава спокойно - няма протести или сътресения, а животът продължава нормално.

Батинкова-Ковач потвърждава, че в унгарските медии е имало пропаганда, но подчертава, че обществото не я е възприемало еднозначно. Според нея страховете, свързани с войната в Украйна, не са били толкова дълбоко вкоренени сред хората, колкото често се представя. „Усещахме войната най-вече чрез инфлацията и поскъпването, но не и като пряка заплаха“, казва тя.

Темите, които вълнуват хората днес, са по-скоро свързани с икономиката и социалната политика, отколкото с геополитиката. Очакванията към новото управление са насочени към конкретни мерки - намаляване на цените на лекарствата, подкрепа за младите хора и подобряване на условията за започване на самостоятелен живот.

Като важен акцент Батинкова-Ковач посочва политиките на предишното управление за подпомагане на младите семейства. Тя отбелязва, че такива програми действително са съществували и са били достъпни, но често са били обвързани със строги условия. Например, държавна помощ за жилище се е отпускала срещу ангажимент за раждане на определен брой деца. Въпреки това тя признава, че тези мерки са дали реална подкрепа на много семейства, включително и на нейното.

По отношение на стандарта на живот, Батинкова-Ковач отчита повишение на цените, което обаче свързва основно с инфлацията, а не пряко с управлението. В същото време има и ръст на доходите в някои сектори, включително при учителите, както и различни форми на държавна подкрепа през последните години.

Тя не споделя тезата, че страната е живяла в условията на страх или авторитарен режим. Според нея хората не бива да се притесняват от промяната, а да я приемат като възможност. „Винаги трябва да вярваме в доброто. Промяната понякога е за добро“, казва тя.

Като възможна причина за изборната загуба на Виктор Орбан, Батинкова-Ковач посочва умората от дългогодишното управление. „16 години са много време - хората се изморяват и търсят нещо ново“, коментира тя, като допълва, че новият политически лидер вероятно печели подкрепа именно с обещания за нови възможности.

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРИТЕ В УНГАРИЯ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова