Папа Лъв XIV пристигна в Камерун – втора спирка от апостолическото му пътуване в Африка. Светият отец започна своята обиколка с двудневно посещение в Алжир, което той определи като благословена възможност за насърчаване на диалога между религиите.

В столицата Яунде папата беше посрещнат от премиера Жозеф Нгуте, представители на властите и на католическата църква. Светият отец призова и за прекратяване на дългогодишния англофонски конфликт в страната, взел хиляди жертви.

Папа Лъв XIV започна 10-дневно посещение в Африка

В рамките на визитата си той ще посети още два града в Камерун. Очаква се папата да се срещне с духовници и представители на гражданското общество, като акцент ще бъдат теми като мирът, социалното единство и ролята на църквата в райони, засегнати от конфликти.

В последните седмици папа Лъв XIV все по-често заема позиция по глобални теми, включително войната в Иран, въпреки критиките от страна на американския президент Доналд Тръмп. Папата подчерта, че диалогът и взаимното уважение са ключови за постигането на мир.

