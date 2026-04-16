Големият проблем на на конфликта в Близкия изток в момента е Тръмп. Защото той не формулира стратегическата цел на това военно начинание. Когато няма ясно формулирана стратегическа цел, а се предприеме военно действие, това действие рискува да се развива според обстановката и никога не може да бъде напълно разбрано или прогнозирано. Това заяви в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS военният експерт и член на Атлантическия съвет полк. Владимир Миленски, коментирайки развитието с военните действия срещу Иран и блокадата на Ормузкия проток.

По думите му това, което американският президент казва, едва ли отразява намеренията на администрацията му, а по-скоро неговите лични и дори тези на семейството и най-близкото му обкръжение.

По думите на бившия министър на отбраната Николай Свинаров една неясна картина не може да предвещава ясно бъдеще. "Съгласен съм със старото правило в политиката, че вътрешните проблеми често се решават чрез външни усилия. Но в момента виждаме, че ефектът е еднакво негативен и за американските граждани. Там горивото също поскъпва", изтъкна той.

И подчерта, че едва ли бизнесмен като Тръмп е пропуснал факта, че петролът е борсова стока и цената му се определя независимо от това колко се добива на затворения американски пазар. "Хиляди фактори сочат, че когато две страни в едни отношения взаимно се рекетират - било чрез ядрена програма, било чрез блокиране на проток за пренос на енергийни ресурси, за нас е изключително важно да потърсим причините. Защото без това трайно решение не може да има", допълни Свинаров.

Според него основният въпрос не е дали ядреното споразумение с Иран ще е за 5, 10 или 20 години. "Основният въпрос е как ще се чувстват САЩ и техните партньори в зависимост от това как приключат военните действия и какво ще бъде споразумението. Може би по-правилната дума е „сделката", коментира той въпроса с преговорите за постигане на мир.

Блокадата на Ормузкия проток е огромен натиск върху Иран. "Ормузкият проток е „гърлото“, чрез което Иран се опитва да задуши световната икономика, но това е и същото гърло, през което самият Иран диша. Това го прави нож с две остриета и е много трудно тази карта да бъде изиграна успешно", обясни полк. Миленски.

И припомни, че Иран се намира в изключително тежка ситуация. През този проток преминава огромна част от икономическия му живот и обмен. Особеното при тази блокада е, че Иран няма време. "Макар да разполага с огромни запаси от петрол, страната не може да рафинира достатъчно количество дори за собствените си нужди. Успява да покрие около 80% от тях, а останалото внася - бензин, керосин и други петролни продукти", подчерта военният експерт.

Освен това Иран внася и огромни количества зърно и не може да се самоизхранва. "Внася практически всичко необходимо за функционирането на една държава. В същото време изнася петрол и петролни продукти, а кладенците му „бълват“ огромни количества суровина. Този петрол трябва да бъде изведен от страната - няма къде да бъде съхраняван безкрайно. Иран разполага със складов капацитет от приблизително 200 до 400 милиона барела, където може временно да задържи продукцията, ако не успява да я изнесе" коментира Миленски.

На въпрос възможен ли е успех на мирните преговори Свинаров изтъкна, че "международното сътрудничество трудно се постига - както чрез санкции, така и чрез военни действия". "Историята го е доказала. Важно е да се изяснят целите. Не бива да пропускаме Израел, защото целите на САЩ и Израел не са напълно идентични, макар да използват сходни средства. Въпросът е дали те могат да бъдат постигнати при запазване на относителна стабилност и просперитет за Иран", заяви той.

Целия разговор гледайте във видеото.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Станимира Шикова