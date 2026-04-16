Цените на горивата във Франция продължават да растат на фона на глобалното напрежение и поскъпването на петрола. Правителството в Париж вече подготвя спешни мерки в опит да ограничи удара върху потребителите.

Сред обсъжданите решения е въвеждането на таван на печалбите на бензиностанциите, така че да се ограничат надценките и крайните цени на колонките. Не се уточнява какъв процент точно да е таванът, но идеята е печалбата на литър бензин да не бъде по-висока от тази преди кризата, което означава между 1 и 4 евроцента.

Паралелно се засилват проверките в сектора, а се обсъждат и допълнителни механизми за стабилизиране на пазара.

Мерките обаче срещат сериозен отпор от бизнеса, който предупреждава, че подобна намеса може да доведе до загуби и напрежение в сектора. Бензиностанциите и веригите казват, че и в момента работят с много ниски маржове и на практика са близо до загуба при новите цени на горивата.

