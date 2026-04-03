Стотици бензиностанции във Франция останаха без гориво. Това създаде паника и напрежение сред шофьорите в навечерието на католическия Великден.

Цените на горивата в страната стремглаво се увеличават. Дизелът надвишава 2,20 евро, което е най-високата цена за последните десетилетия. Повече от 800 бензиностанции в цялата страна останаха без гориво или поне без едно основно такова. Френското правителство успокоява ситуацията, казвайки, че проблемът не е свързан с липса на гориво, а по-скоро с логистиката. Властите твърдят, че имат стратегически запаси от над 100 млн. тона барела петрол.

Още една мярка създаде напрежение по френските бензиностанции. Тя бе обявена от петролния лидер в страната - Total, който сложи таван на цените си до 7 април. Бензинът е на цена от 1,99 евро, а дизелът - 2,09 евро. Това накара шофьорите да се втурнат към бензиностанциите панически, за да зареждат и на много места количествата бяха изчерпани.

Държави в ЕС приемат мерки срещу цените на горивата

Френското правителство вече обяви, че подготвя мерки, за да намали потреблението, но все още не е ясно какви са мерките. Призивите на властите към населението са за по-малко пътуване, споделено пътуване или пътуване с влакове, вместо с коли и самолети.

В Италия пък властите удължават намалението на акцизите върху горивата. На последната среща на върха на европейските лидери Италия, заедно с други държави, поиска едно изключение - да може държавата да подпомага бизнеса в енергийния сектор, за да не се стигне до драстични скокове на цените.

Няма напрежение или опашки по бензиностанциите в Италия. Сметките за електричество на италианските домакинства също са пораснали с до около 30%. Това, което създава тревога в Италия и цяла Европа е, че на летищата няма достатъчно гориво за авиотранспорта. Италия, в сравнение с други държави, е в по-добра позиция, защото има резерв за седем месеца напред. Това обаче не изключва факта, че компаниите ще намалят броя на полетите си, а самолетните билети ще станат по-скъпи. Вече се отбелязва около 20-процентен спад на резервациите.

