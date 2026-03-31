Държавите в Европейския съюз приемат мерки срещу пакачването на цените на горивата.

В Германия бензиностанциите ще могат да увеличават цените си само по обед, но да ги намаляват по всяко време.

Франция обяви над 70 милиона евро субсидии за гориво за транспортната, селскостопанската и рибната промишленост, както и помощ от 150 евро за 3 милиона и 800 хиляди домакинства с ниски доходи.





Италия намали временно акцизите и въведе допълнителен контрол срещу спекулата.

Испания намали ДДС-то върху електричеството, природния газ и горивата от 21 на 10%.

Гърция прие субсидия от 0,20 евро за всеки литър дизел и 0,36 евро за литър бензин, но само за домакинствата с ниски доходи.

В Полша – литър бензин А95 не може да струва повече от 1,44 евро, а дизелът – 1,77 евро. "Максималната цена влиза в сила от полунощ днес, заедно с намаления на данъците, намаления на ДДС и намаления на акцизите до минимално ниво, което ще гарантира, че шофьорите ще усетят тази подкрепа", заяви министърът на енергетиката Милош Мотика.

Европейският съюз не прие общи правила за справяне с кризата, а правителствата в Европа сами решават какви мерки да предприемат. "Виждаме като механизми по-кратка работна седмица, работа от вкъщи и ограничения върху общата мобилност и пътувания. Всичко това с мотива, че съществуващите запаси от петрол ще издържат малко по-дълго", каза анализаторът Навийн Дас.

Петролен танкер, плаващ под флага на Кувейт, беше ударен на док в Дубай. Корабът Ал Салми, който е пренасял два милиона барела петрол за Китай, се е подпалил. Няма опасност от петролен разлив. В същото време американският министър на войната Пийт Хегсет заяви, че Вашингтон е свършил голяма част от работата за намаляване на иранската заплаха и сега е време другите държави да се включат в отварянето на Ормузкия проток. "Ормузкият проток ще бъде отворен. Когато тази операция приключи, той ще бъде отворен и ще бъде отворен по един или друг начин. Ще бъде отворен, защото Иран ще се съгласи да спазва международното право. Или коалиция от държави от целия свят и региона, с участието на Съединените щати, ще се погрижи той да бъде отворен", заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Междувременно в пост в социалната си мрежа Truth Social президентът на САЩ Доналд Тръмп настоя държавите, които не са помогнали при американско-израелските удари срещу Иран, да купуват американски петрол, да отидат в Ормузкия проток и „просто да го вземат“.

ВСИЧКО ЗА ПАЗАРА НА ГОРИВА ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивайла Маринова