Лекари в университетската болница „Медика“ в Русе се борят за живота на 48-годишната Стефка Колева, която е жертва на опит за убийство. Случаят е от силистренското село Ситово.

По информация на полицията, на 12 април мъжът, с когото тя живеела на семейни начала, я залял със спирт и я подпалил, след което се самоубил. Сега близките на жената се опитват да осигурят кръводарители, тъй като състоянието ѝ е критично.

Роднините разказват, че тя е била жертва на системен тормоз в продължение на месеци. Сестрата на Стефка описва момента, в който пострадалата ѝ се е обадила след нападението.

Мъж запали жена си в Силистренско и се самоуби

„Каза ми: „Ела бързо, горя, изгорях“. Попитах я къде е и тя каза, че е в общежитието“, разказва жената. Тя незабавно уведомява своя племенник, който първи стига до мястото. По думите ѝ, когато влизат в стаята, заварват пострадалата с тежки изгаряния по тялото от кръста нагоре. Въпреки състоянието си, тя успява да каже, че е била залята със запалителна течност и подпалена.

Близките твърдят, че насилието не било инцидентно, а продължавало от около 6 месеца. Според дъщерята на Стефка мъжът упражнявал и постоянен психически тормоз и не оставял половинката си на спокойствие, включително чрез непрекъснати обаждания. Семейството посочва, че е правило опити да отдели Стефка от партньора ѝ, но без успех, тъй като той продължавал да я преследва.

След първоначално лечение в болницата в Силистра, пострадалата е транспортирана в „Медика“ в Русе, където е настанена в отделение по изгаряния. Лекарите съобщават, че състоянието ѝ остава критично и тя се нуждае от множество операции и сериозни количества кръв. Близките вече са отправили спешен апел за кръводаряване. По думите им само за един ден са необходими поне двама дарители, а предстоят още операции с голяма кръвозагуба.

Жената е с кръвна група нулева положителна, но според лекарите при спешни случаи може да се дарява кръв от различни групи. Кръводаряване може да се извърши в Русе, Разград, Велико Търново, Ловеч и Плевен. Всеки желаещ може да отиде до отделението по трансфузионна хематология в Русе, като посочи, че дарява кръв за пациентката Стефка Теменужкова Колева, която е в реанимация.