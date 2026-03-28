Годината е 2015-а. В разгара на бежанската криза Европа е разтърсена от новината за огромна трагедия на магистрала в Австрия. 71 мигранти са загинали мъчително в херметически затворен хладилен камион. 59 мъже, 8 жени и 4 деца от Сирия, Ирак и Афганистан се борят за живота си, но трафикантите не отворили вратите.

Четири години по-късно арестуваните за трафика – афганистанец и трима българи, получиха доживотни присъди за смъртните случаи в камиона-ковчег. Двама от тях бяха депортирани от Унгария, за да излежават присъдите си в български затвор.

За първи път от първо лице ще чуете как се организира нелегалното транспортиране на хора по целия свят и срещу какви суми рискуват животите им трафикантите. Никой до момента не е разказвал така и… не се е оправдавал така.

