-
От прокуратурата отчитат ръст с над 15% на случаите на домашно насилие през 2025 г.
-
Психиатърът за намушкването в София: Психотичните състояния имат ясни сигнали
-
Хасан Адемов: Вотът се манипулира чрез програмата „Топъл обяд“, социалното подпомагане и личните асистенти
-
Вътрешният министър: Прокурорският син и още двама души са нападнали с бухалки служител на ГДБОП
-
Заловиха големи количества наркотици в София, има задържани (СНИМКИ)
-
Задържаха мъж за измами с инвестиции в криптовалута за близо половин милион евро в Пловдив
Разказ от първо лице - как се организира нелегалното транспортиране на хора по целия свят
Годината е 2015-а. В разгара на бежанската криза Европа е разтърсена от новината за огромна трагедия на магистрала в Австрия. 71 мигранти са загинали мъчително в херметически затворен хладилен камион. 59 мъже, 8 жени и 4 деца от Сирия, Ирак и Афганистан се борят за живота си, но трафикантите не отворили вратите.
Започва делото за смъртта на 18 мигранти край Локорско
Четири години по-късно арестуваните за трафика – афганистанец и трима българи, получиха доживотни присъди за смъртните случаи в камиона-ковчег. Двама от тях бяха депортирани от Унгария, за да излежават присъдите си в български затвор.
Петима отиват на съд заради смъртта на 18 афганистанци, открити в камион край Локорско
За първи път от първо лице ще чуете как се организира нелегалното транспортиране на хора по целия свят и срещу какви суми рискуват животите им трафикантите. Никой до момента не е разказвал така и… не се е оправдавал така.
Повече по темата гледайте във видеото.
Последвайте ни