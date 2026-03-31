Повдигнаха най-тежкото обвинение – за убийство – на Живко Георгиев, пребил до смърт 47-годишен мъж в община Несебър. В понеделник излезе аутопсията на жертвата, а по случая са задържани общо петима души.

До убийството се стигнало след конфликт, възникнал между две компании в заведение. След намесата на охранителна фирма групите били изведени навън. Компанията от несебърското село Оризаре обаче попаднала на жертвата, докато се прибирали с такси. Последвала саморазправа, завършила със смърт.

Днес окръжната прокуратура в Бургас ще поиска най-тежката мярка за неотклонение.

От събраните до момента материали е установено, че случаят е започнал в дискотека в Слънчев бряг и в резултат на блъскане  и бутане е възникнал конфликт между 2 лица. До инцидент в самата дискотека не се е стигнало. Едната компания дори си е тръгнала, но по-късно решила да се върне за закуски. Тогава засекли 47-годишния мъж. Той бил повален на земята, ритан, удрян, а аутопсията му сочи, че причината за смъртта е удар в главата. Побоят е нанесен единствено от Живко Георгиев, а приятелите му не са участвали”, обясни  говорителят на Окръжна прокуратура – Бургас Христо Колев.

В понеделник в социалните мрежи се появи информация от жена, която живее в чужбина, но твърди, че преди 2 години е пострадала сериозно заради нападение в гръб от Живко Георгиев. Говорителят на бургаската прокуратура потвърди случая, но каза, че към момента делото не е приключило. Той подчерта, че извършителят досега не е осъждан.

„Живко Георгиев е привлечен като обвиняем, като се предвижда от 10 до 20 години лишаване от свобода за умишлено убийство”, посочи Колев.

В петък близки и приятели на починалия организират протест от 17 ч. пред Районното управление на Несебър, като настояват за справедлив изход от съдебния процес.

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking