Софийския градски съд наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" за петимата задържани при акцията на ГДБОП, при която бяха открити 1 милион и 200 хиляди фалшиви евро. Арестувани тогава бяха двама българи, двама румънци и един италианец.

Петима души са задържани за фалшивите 1,2 млн. евробанкноти

Срещу петимата са повдигнати обвинения за притежание на крупната сума с фалшивата валута, а срещу един от тях и за притежание с цел разпространение на близо 1 кг кокаин.

Престъпната група беше разбита при съвместна акция на българската и румънската полиция преди дни. Фалшивите пари бяха открити в автомобили в София. По случая има и шести задържан в Румъния. Отново там е открита и печатницата.

Следващо заседание е насрочено за 31 март.