Снимка: БГНЕС
Полицията е задържала трима двама мъже и жена в Бургас
Обраха заложна къща в Разград. Полицията е задържала трима души в Бургас, съобщи кореспондентът на БТА в Разград Садет Кърова. Арестуваните са двама мъже на 68 и 20 години и 20годишна жена. Откраднати са златни накити на обща стойност 2000 евро.
У задържаните са открити и други крадени вещи. Най-възрастният член на групата има над 40 регистрации за кражби и джебчийство, казват от полицията. На тримата ще бъдат повдиганти обвинения.
Откраднаха кутия с дарения за болно дете в Стара ЗагораРедактор: Кирил Нинов
Източник: Садет Кърова, кореспондент на БТА в Разград
Последвайте ни