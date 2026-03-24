Обраха заложна къща в Разград. Полицията е задържала трима души в Бургас, съобщи кореспондентът на БТА в Разград Садет Кърова. Арестуваните са двама мъже на 68 и 20 години и 20годишна жена. Откраднати са златни накити на обща стойност 2000 евро.

У задържаните са открити и други крадени вещи. Най-възрастният член на групата има над 40 регистрации за кражби и джебчийство, казват от полицията. На тримата ще бъдат повдиганти обвинения.

Редактор: Кирил Нинов