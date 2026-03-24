Полицията в Стара Загора разследва кражба на дарителска кутия, предназначена за лечението на 8-годишния Георги, който страда от мускулна дистрофия на Дюшен. Сигналът е подаден от 46-годишен мъж, който установил липсата на кутията до касите на старозагорския зоопарк. По случая е образувано досъдебно производство, като точната задигната сума остава неясна.

Кражбата е извършена в петък и е заснета от охранителните камери на зоопарка. На записите се вижда мъж на около 40 години, който се възползва от отсъствието на служители, взема кутията и побягва към близката гора. Благодарение на бързата реакция на полицията, извършителят е установен и задържан.

Издирват мъж, задигнал кутия за дарения в Ловеч

Майката на Георги изрази силното си възмущение от случилото се, подчертавайки, че откраднатата кутия не е просто съд за пари, а символ на надежда за живота на детето ѝ. „В нея се крие усмивката на Георги и шансът му за бъдеще“, заяви тя. Жената допълни, че въпреки случилото се, е благодарна на органите на реда и на служителите на зоопарка за подкрепата и бързата реакция.

Тя обясни, че лечението на детето се провежда в чужбина чрез вливания със стволови клетки, тъй като в България няма възможност за терапия. До момента са направени четири процедури, като общата им стойност достига приблизително 40 000 евро. „Това е сума, непосилна за едно обикновено семейство, но благодарение на дарители успяваме да продължим. Призовавам хората - не крадете от такива кутии. Зад тях стои животът на едно дете“, апелира майката.

Откраднаха кутия с дарения за момиче с бъбречна недостатъчност

Директорът на зоопарка д-р Найден Илинов също коментира случая, като подчерта бързата реакция на институциите. „На 20 март получих сигнал от охраната, че кутията е открадната. Незабавно свалихме записите от камерите и ги предоставихме на полицията. Благодарение на бързите действия, извършителят е установен - става дума за рецидивист“, заяви той.

По думите му записите са предадени на прокуратурата и по тях се работи активно. Илинов изрази надежда, че виновният ще понесе отговорност и отправи послание за подкрепа към семейството на Георги.