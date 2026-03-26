СДВР продължава издирването на жената, намушкала четирима чужденци в София. От полицията молят гражданите, които разпознаят лицето от снимката и могат да помогнат с информация за местонахождението му, да сигнализират на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР. Анонимността им е гарантирана.

От Спешна помощ съобщиха за NOVA , че първият сигнал за нападение е подаден в 19:29 ч. Посегателството било извършено в района на метростанция „Стадион „Васил Левски”. С прободни рани били двама мъже - на 63 г. и на 65 г. Те са германски граждани и са настанени в "Пирогов", без непосредствена опасност за живота към момента.

15-20 минути по-късно е подаден и втори сигнал, че жената намушкала две германки. Към „Моста на влюбените”, близо до НДК, са изпратени линейки, които откарали пострадалите към ВМА. Жените са 27-годишни и са с прободни рани в ръцете и раменете.

